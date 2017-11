Die TuS Wiescherhöfen kam am Sonntag zu einem 4:2-Erfolg gegen den SV Zweckel.

SV Zweckel war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung.

Beide Mannschaften begannen mit Veränderungen in der Startelf: Während bei Zweckel Terzis, Hövel, Stojcic, Krause und Schierenberg für Dudek, Klein, Urban, Hawich und Imsirovic aufliefen, starteten bei Wiescherhöfen Behnke, Kodaman, Bieche und Faros statt Degelmann, Wündisch, Gkikas und Becker.

Dennis Steinke war zur Stelle und markierte das 1:0 der TuS Wiescherhöfen (11.). Die 60 Zuschauer hatten sich schon auf die Halbzeitpause eingestellt, da schlug Rudi Bieche noch einmal zu: 2:0 stand es nun aus Sicht des Gasts (45.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Anstelle von Maurice Hövel war nach Wiederbeginn Eskandar Sahadat für den SVZ im Spiel. In Durchgang zwei lief Rafael Dudek anstelle von Dario Schierenberg für den Gastgeber auf. Bei einem Doppelwechsel in der 60. Minute lösten Philipp Hayduk und Jan Greitemeier die Teamkollegen Jan-Christoph Behnke und Rachid Souita auf dem Feld ab. Eine starke Leistung zeigte Norman Seidel, der sich mit einem Doppelpack für den SV Zweckel meldete (67./83.). Für das 3:2 und 4:2 war Andre Budde verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (85./88.). Schließlich sprang für Wiescherhöfen gegen Zweckel ein Dreier heraus.

Ein ums andere Mal wurde die Abwehr des SVZ im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 45 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der Landesliga Westfalen 3. Der Fünf-Spiele-Trend kommt beim Tabellenletzten etwas bescheiden daher. Lediglich vier Punkte ergatterte der Absteiger. Der SV Zweckel musste sich nun schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Zweckel insgesamt auch nur zwei Siege und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. In der Defensivabteilung des SVZ knirscht es gewaltig, weshalb man weiter im Schlamassel steckt.

In den letzten fünf Spielen war für die TuS Wiescherhöfen noch Luft nach oben. Acht von 15 möglichen Zählern sammelte der Aufsteiger ein. Mit dem Dreier springt die Wiescherhöfener auf den elften Platz der Landesliga Westfalen 3. Kommende Woche tritt der SV Zweckel beim FC Frohlinde an (Sonntag, 14:30 Uhr), parallel genießt Wiescherhöfen Heimrecht gegen Mengede 08/20.