Bei der SF Königshardt gab es für den SV Emmerich-Vrasselt nichts zu holen.

Der Gast verlor das Spiel mit 0:4. SV Emmerich-Vrasselt war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung.

Königshardt startete mit zwei Veränderungen in die Partie: Zander und Wehran für Kriegisch und Basha. Auch Emmerich-Vrasselt stellte um und begann mit Rütjes, Flietel, Offergeld und Pollmann für Trarbach, Müller, Hülsmann und Versteegen.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Kurz nach dem Wiederanpfiff endete schließlich das Warten der Zuschauer, als Nurtekin Bulut das 1:0 für SFK erzielte (54.). 50 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den Gastgeber schlägt – bejubelten in der 69. Minute den Treffer von Joel Bayram zum 2:0. Das 3:0 für den Absteiger stellte Bulut sicher. In der 78. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Gerrit Kriegisch stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 4:0 für die SF Königshardt her (87.). Am Ende kam die Königshardter gegen den SV Emmerich-Vrasselt zu einem verdienten Sieg.

Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei Königshardt noch ausbaufähig. Nur sechs von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich. Nach dem errungenen Dreier hat die Sportfreunde Position acht der Bezirksliga Niederrhein 6 inne.

Zuletzt war bei Emmerich-Vrasselt der Wurm drin. In den letzten fünf Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet. Die Abstiegssorgen des SV Emmerich-Vrasselt sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Als Nächstes steht für SFK eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (14:30 Uhr) geht es gegen den SC Buschhausen 1912. Emmerich-Vrasselt empfängt parallel die SpVgg Friedrichsfeld.