Der DSC Wanne-Eickel errang am Sonntag einen 3:1-Sieg über TuS 05 Sinsen.

TuS 05 Sinsen war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung.

Bei TuS 05 Sinsen agierten Sdzuy, Goecke, Kadrija, Fenu und Özgen in der ersten Elf anstelle von Sabellek, Maaß, Adamczok, Tekin und Yilmaz. In der 35. Minute verwandelte Mathias Tomaschewski vor 255 Zuschauern einen Elfmeter zum 1:0 für den DSC Wanne-Eickel. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Dawid Ginczek das 2:0 nach (40.). Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. Das 3:0 für Wanne-Eickel stellte Ginczek sicher. In der 47. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Das 1:3 von Sinsen durfte Marvin Piechottka bejubeln (61.). Am Ende schlug der DSC TuS 05 auswärts.

Insbesondere an vorderster Front kommt TuS 05 Sinsen nicht zur Entfaltung, sodass nur 14 erzielte Treffer auf das Konto des Gastgebers gehen. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei Sinsen. Von 15 möglichen Zählern holte man nur vier. Durch diese Niederlage fällt die Sinsener in der Tabelle auf Platz neun.

Offensiv sticht der DSC Wanne-Eickel in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 29 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Wanne-Eickel ist seit drei Spielen unbezwungen. Die Saison des DSC verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von sieben Siegen, fünf Remis und nur einer Niederlage klar belegt. Der DSC Wanne-Eickel macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position zwei. Vor heimischem Publikum trifft TuS 05 am nächsten Sonntag auf die Spvgg Erkenschwick, während Wanne-Eickel am selben Tag die SpVg Olpe in Empfang nimmt.