Concordia Wiemelhausen kam im Topspiel der Westfalenliga II gegen Holzwickede nicht über ein 1:1 (0:0)-Unentschieden hinaus. Erster bleiben sie dennoch.

"Ich bin nicht wirklich zufrieden", sagte Wiemelhausens Trainer Jürgen Heipertz nach dem Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten Holzwickeder SC. Seine Mannschaft konnte trotz numerischer Überlegenheit keinen Sieg einfahren und hat Holzwickede weiterhin an den Fersen.

Die Gäste kamen besser in die Partie und hatten in den ersten 45 Minuten auch die größeren Gelegenheiten zur Führung. Aber die Offensive vom HSC scheiterte immer wieder am überragenden Wiemelhäuser Torhüter Bruno Staudt. Der junge Keeper musste gegen Holzwickede oft retten, weil seine Vorderleute den ein oder anderen Fehler im Aufbauspiel hatten. Nach vorne waren die Spieler von Heipertz vor allem in der ersten Halbzeit nicht effektiv genug. "Wir haben im Offensivspiel zu wenig getan. Gegen zehn Spieler müssen wir am Ende gewinnen", ärgerte er sich.

"Das war ein Spiel mit sehr viel Emotionen. Ob die ganzen Verweise in Ordnung sind werden wir im Nachgang analysieren." Axel Schmeing (Holzwickeder SC)

In der 39. Minute verlor HSC-Spieler Sebastian Hahne die Nerven und sah aufgrund einer Tätlichkeit die Rote Karte. Weil Ersatztorhüter Lennart Knabe von der Bank aus lautstark in Richtung Schiedsrichter protestierte, sah auch er den roten Karton. Als ob das noch nicht genug gewesen wäre, bekam auch Trainer Axel Schmeing den Platzverweis, weil er sich mit den Entscheidungen nicht anfreunden konnte. "Das war ein Spiel mit sehr vielen Emotionen. Ob die ganzen Verweise in Ordnung sind, das werden wir im Nachgang analysieren", erklärte der Holzwickeder Trainer.

Nach dem Seitenwechsel kam Concordia Wiemelhausen zum 1:0-Führungstreffer. Ivo Kleinschwärzer köpfte den Ball in der 46. Minute in die Maschen. "Wer gedacht hat, dass wir uns aufgrund der Rückschläge aufgeben, hat sich getäuscht", sagte Schmeing schmunzelnd. Der Holzwickeder SC steckte nicht auf und kämpfte mit aller Kraft gegen die Niederlage an.

Nur fünf Minuten nach dem 1:0 kamen die Gäste zum Ausgleich. Nico Berghorst köpfte eine hohe Flanke zum 1:1 ein (51.). Diesmal war Staudt im Tor machtlos. Die Partie lebte fortan von vielen Nickligkeiten, die den Mannschaften Standardsituationen einbrachten. Vor allem die Gäste konnten daraus aber keinen Profit schlagen.

Für Holzwickede geht es am kommenden Spieltag (14.11. / 19 Uhr) zu Hause gegen den FC Iserlohn weiter. Tabellenführer Concordia Wiemelhausen ist beim SV Brackel zu Gast (12.11. / 14:30 Uhr).