Erfolglos endete für den Duisburger SV 1900 das Auswärtsspiel gegen den 1. FC Kleve. Der Gastgeber gewann 2:0.

Kleve nahm in der Startelf drei Veränderungen vor und begann die Partie mit Kurikciyan, Tekaat und Altgen statt Saidov, Geurtz und Maehouat. Auch Duisburg tauschte auf drei Positionen. Dort standen Kessen, Camdali und Kanzen für Yilmaz, Hirata und Meier in der Startformation.

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. In Durchgang zwei hatte sich keines der beiden Teams besonders hervorgetan, als Jan-Luca Geurtz in der 64. Minute für Jannis Altgen eingewechselt wurde. Nach 86 Minuten bejubelten die 200 Zuschauer endlich das erste Tor: 1:0 für den FCK durch Niklas Klein-Wiele. Nedzad Dragovic stellte schließlich in der 90. Minute vom Elfmeterpunkt den 2:0-Sieg für den 1. FC Kleve sicher. Schließlich schlug die Klever vor heimischer Kulisse den DSV 1900 im 14. Saisonspiel souverän.

An der Hintermannschaft von Kleve ist kaum ein Vorbeikommen, erst elfmal war der Defensivverbund machtlos. Keine Mannschaft der Landesliga Niederrhein 2 weist bis dato einen besseren Wert auf. In den letzten fünf Spielen war für den FCK noch Luft nach oben. Acht von 15 möglichen Zählern sammelte die Schwanenstädter ein. Mit dem Sieg knüpft der 1. FC Kleve an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert Kleve neun Siege und drei Remis für sich, während es nur zwei Niederlagen setzte. Der FCK liegt im Klassement nun auf Rang zwei.

In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für den Duisburger SV 1900, sodass man lediglich sieben Punkte holte. Trotz der Niederlage behält der Gast den siebten Tabellenplatz. Vor heimischem Publikum trifft der 1. FC Kleve am nächsten Sonntag auf den VfL Rhede, während Duisburg am selben Tag den SV Hönnepel-Niedermörmter in Empfang nimmt.