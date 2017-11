Der 1.FC Kaan-Marienborn trug einen knappen 1:0-Erfolg gegen TuS Ennepetal davon.

Der 1. FC Kaan-Marienborn begann die Partie ohne eine Veränderung in der Startelf. Torlos ging es in die Kabinen. In Durchgang zwei hatte sich keines der beiden Teams besonders hervorgetan, als Simon Rudnik in der 77. Minute für Abdulah El Youbari eingewechselt wurde. 227 Zuschauer waren gekommen, um möglichst viele Tore zu sehen, doch bisher: Fehlanzeige! In der 80. Minute dann endlich die Erlösung – Marcel Radschuweit traf zum 1:0 für Kaan-Marienborn. In der 82. Minute stellte Ennepetal personell um: Per Doppelwechsel kamen Tim Dosedal und Berkan Firat auf den Platz und ersetzten Kai Strohmann und Luca Hauswerth. Nach der Beendigung des Spiels durch Max Krämer feierte der 1. FC Kaan-Marienborn einen dreifachen Punktgewinn gegen TuS Ennepetal.

Mit 24 geschossenen Toren gehört Kaan-Marienborn offensiv zur Crème de la Crème der Oberliga Westfalen. Seit elf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, den Spitzenreiter zu besiegen. Der 1. FC Kaan-Marienborn sammelt weiterhin fleißig Erfolge, von denen man jetzt schon neun vorzuweisen hat. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und eine Niederlage dazu. Die drei ergatterten Zähler geben den Aufstiegshoffnungen von Kaan-Marienborn weitere Nahrung.

Die Situation bei Ennepetal bleibt angespannt. Gegen den 1. FC Kaan-Marienborn kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie. TuS Ennepetal musste sich nun schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Ennepetal insgesamt auch nur vier Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Trotz der Niederlage bleibt TuS Ennepetal auf Platz 14. Kommenden Sonntag (14:30 Uhr) tritt Kaan-Marienborn bei der TSG Sprockhövel an. Nächster Prüfstein für Ennepetal ist auf heimischer Anlage die Sportfreunde Siegen (Freitag, 19:30 Uhr).