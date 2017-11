Beim 6:1-Sieg der U19 von Schalke 04 gegen Borussia Mönchengladbach waren Nicholas Taitague und Florian Krüger die überragenden Akteure auf dem Platz.

Ihr Trainer Norbert Elgert wollte die Leistungen der beiden 18-jährigen Schalker aber nicht in den Vordergrund stellen, sondern zeigte sich begeistert von der gesamten Mannschaft und ihrer erbrachten Leistung gegen Borussia Mönchengladbach. „Das war eine klasse Teamleistung, und das stimmt uns optimistisch für die Zeit, die vor uns liegt. Aber bei mir schießen immer 22 Füße die Tore. Und Tore werden verhindert durch 22 Füße und 2 Hände“, sagte der 60-Jährige nach dem Spiel.

Der Schalker Mittelstürmer Florian Krüger war mit seinen drei Treffern maßgeblich an dieser starken Leistung beteiligt. Er schnürte einen Dreierpack und machte damit seine Saisontreffer fünf, sechs und sieben. Der 18-Jährige ist damit der beste Torjäger der Schalker A-Junioren und rangiert in der in der Torschützenliste der Bundesliga West auf Platz sechs. Aber auch sonst war Krüger stets anspielbereit und spielte so, wie ein Mittelstürmer eben agieren sollte. Er zeigte eine herausragende Vorstellung.

Ebenso gut präsentierte sich Außenbahnspieler Nicholas Taitague. Über den kleinen, flinken US-Amerikaner lief in der ersten Halbzeit fast jede Offensivaktion der Schalker. Der 18-Jährige war über die linke Seite stets gefährlich und bereitete die eine oder andere gute Torchance vor. Die Gladbacher hatten ihre Probleme mit Taitague und bekamen ihn das ganze Spiel nicht unter Kontrolle. In der 57. Spielminute krönte er seine Leistung mit dem zwischenzeitlichen 4:0. 20 Minuten vor dem Ende nahm ihn Elgert dann vom Feld und gönnte ihm den Applaus der circa 270 Zuschauer.

Auch der Gladbacher Trainer Thomas Flath erkannte nach dem Spiel die herausragende Leistung der S04-Offensive an. „Die Schalker haben im Mittelfeld ein Übergewicht geschaffen. Hinzu kommen die schnellen Außenspieler und Florian Krüger, der als Torjäger dann auch eine Extraqualität hat. Dann geht so ein Spiel auch einmal so klar und deutlich aus“, lobte der 53-Jährige die Mannschaft von Norbert Elgert.