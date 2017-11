Preußen Eiberg und der SV Leithe lieferten sich ein spannendes Spiel, das 2:3 endete.

Beobachter räumten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen ein – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen.

Während bei Eiberg diesmal Schwager, Warsama, Schulz und Hitzegrad für Koitek, Steinsiepe, Maßing und Schulte begannen, standen bei Leithe Galic und Ogrodowczyk statt Kaliski und Klein in der Startelf. 66 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Preußen Eiberg schlägt – bejubelten in der 15. Minute den Treffer von Tim Hitzegrad zum 1:0. Thomas Klotz schockte den Gastgeber und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für den SVL (34./44.). Mit der knappen Führung des SV Leithe pfiff der Schiedsrichter zur Halbzeit. Gleich drei Wechsel nahm Eiberg in der 57. Minute vor. Andre Schönhardt, Ronny Stribny und Julian Cronberger verließen das Feld für Kevin-Alexander Scheike, Marius Naber und Marcel Hofmann. In der 62. Minute brachte Stanislav Danilov den Ball im Netz von Preußen Eiberg unter. Kurz vor Ultimo war noch Hofmann zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von Eiberg verantwortlich (83.). Am Ende nahm Leithe bei Preußen Eiberg einen Auswärtssieg mit.

In der Defensive drückt der Schuh bei Eiberg, was in den 40 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Gewinnen hatte bei Preußen Eiberg zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits acht Spiele zurück. Die Preußen musste sich nun schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die Eiberger insgesamt auch nur einen Sieg und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Eiberg bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest.

Auf den SVL passt das unschöne Attribut „Schießbude der Liga“ – im bisherigen Saisonverlauf musste der Gast bereits 39 Gegentreffer hinnehmen. Für den SV Leithe sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus. Die Leither fuhr nun nach langem Warten endlich den ersten Saisonsieg ein. Leithe bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem 15. Platz. Am nächsten Sonntag reist Preußen Eiberg zu SC Werden-Heidhausen, zeitgleich empfängt der SVL die Reserve der SF Niederwenigern.