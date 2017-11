Nach dem 3:1-Sieg des FC Bayern München bei Borussia Dortmund zeigte sich FCB-Trainer Jupp Heynckes trotzdem nicht gänzlich zufrieden. Seine Ansage: es geht noch besser!

In der Umkleidekabine des FC Bayern lässt Jupp Heynckes keinen Zweifel, wer Chef ist. Und eine Szene beim 3:1 in Dortmund zeigt deutlich, warum der Rekordmeister in vier Bundesliga-Spielen unter Heynckes zur alten Stärke zurückfand.

Als Innenverteidiger Mats Hummels in der Halbzeitpause seine Auswechslung verlangte, schüttelte Heynckes nur den Kopf. „Das habe ich ihm verweigert“, sagte der Bayern-Trainer. Muskuläre Probleme — „da musste er sich dann durchbeißen“, verlangte er. Hummels hielt 90 Minuten durch.

Ausreden lässt Heynckes halt nicht zu und verlangt Leistung am Limit. Sogar bei einer deutlichen Führung in Dortmund. „Meine Spieler hatten gegen Dortmund die Klasse und die Diszplin, das Ergebnis zu halten und auszubauen.“ Das ist Heynckes: Der Schlendrian von Vorgänger Ancelotti ist raus.

Elf Punkte auf Dortmund hat Bayern gutgemacht und ist Tabellenführer mit vier Punkten Vorsprung auf Leipzig. Man muss nicht meinen, dass Heynckes zufrieden ist. „Wir haben gut gespielt, aber auch drei Torchancen zugelassen“, beurteilte er die Startphase.

Es klingt wie eine Drohung, wenn es sagt: „Ich bin nie zufrieden. Wenn die verletzten Ribery, Müller und Neuer zurückkommen, werden wir noch besser und stärker. Wir können dann auf hohem Niveau rotieren. Wir alle wollen noch attraktiveren Fußball spielen.“

Für ihn nur der Anfang: „Die Mannschaft will sich weiterentwickeln.“ Methoden, Umfang und Intensität: Vieles hat er im Training schon umgestellt. „Power-Point- und Video-Analysen: Für einige Spieler war das neu“, so Heynckes.

Er führt allein seine Erfahrung und die richtige Einstellung seiner Spieler an, warum er die Wende geschafft hat. Ein Beispiel: Arien Robben ist jetzt mit 93 Toren besten Ausländer in der Bayern-Geschichte. Das muss als Lohn reichen. Für Heynckes ist der Umgang mit strapaziösen Wochen sympomatisch: „Ich muss der Mannschaft ein Kompliment machen, dass sie das alles angenommen hat.“

Dazu gehört, dass die Spieler nicht immer im Luxus leben. Nach Schlusspfiff erreichten sie den München-Flieger nicht und mussten im Westen übernachten. Nicht im Nobelhotel, sondern in der Sportschule Kaiserau. Zusammen mit Leichtathleten und Tischtennisspielern.