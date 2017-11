Der SC Paderborn ist in der 3. Fußball-Liga wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt.

Nach der 1:3-Niederlage bei Aufsteiger FC Carl Zeiss Jena gewann der Spitzenreiter am Samstag gegen den VfL Osnabrück souverän mit 3:0 (1:0) und baute seine Tabellenführung aus. Paderborns ärgster Verfolger Fortuna Köln ließ bereits am Freitagabend Punkte liegen. Die Rheinländer kamen bei Preußen Münster nur zu einem 1:1. Es war allerdings deutlich mehr drin, denn die Gäste spielten in Münster in der Schlussphase in Überzahl, da Simon Scherder (82.) die Gelb-Rote Karte sah.

Auch der 1. FC Magdeburg schwächelt weiter. Die Elbestädter kamen im Verfolgerduell mit dem SV Wehen Wiesbaden nicht über ein torloses Unentschieden hinaus und haben hinter den punktgleichen Kölnern ebenfalls 31 Zähler. Dahinter bleibt Wiesbaden Vierter.

Trotz eines 0:1-Rückstands siegte die SpVgg Unterhaching beim FSV Zwickau noch mit 3:1 (0:1). Nach der Pause sorgte Stephan Hain (61./Foulelfmeter, 72., 81.) mit einem Hattrick für den Gästesieg. Die Zwickauer beendeten die Partie nach der Gelb-Roten Karte für Baxter Bahn (73.) in Unterzahl.

Auch der Chemnitzer FC konnte seine Halbzeitführung nicht über die Zeit bringen. Beim Aufsteiger SV Meppen gab es am Ende eine 2:3-Niederlage. Das Siegtor für die Gastgeber erzielte Benjamin Girth erst in der 88. Minute. Der VfR Aalen siegte gegen Jena mit 3:1 (0:1). Die Würzburger Kickers bezwangen den Halleschen FC mit 1:0 (0:0). Torschütze Marco Königs sah direkt nach seinem Tor die Gelb-Rote Karte (53.).