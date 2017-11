Die BVB-Fans werden während des Gipfeltreffens mit zahlreichen Bannern und Plakaten auf Themen hinweisen, die die Fußballfans in Deutschland gerade besonders bewegen.

Für die kriselnde Borussia geht es im heimischen Westfalenstadion gegen Rekordmeister und Spitzenreiter Bayern München.

Vor dem Anpfiff des Gipfels wird es auf der Südtribüne eine große Protestaktion geben. Am folgenden Donnerstag (9. November) steigt in der DFB-Zentrale in Frankfurt ein großes Treffen von Fan-Vertretern mit Funktionären von DFB und DFL.

Die BVB-Fans werden mit zahlreichen Bannern und Plakaten auf Themen hinweisen, die die Fußballfans in Deutschland gerade besonders bewegen. Dazu gehören vor allem die Anstoßzeiten und die Asienvermarktung. Die Reformen der Verbände werden von den Anhängern als immer fan-unfreundlicher beschrieben.

Damit soll eine Debatte angestoßen und den Fanvertretern beim Treffen eine breite Unterstützung gezeigt werden.

"Letzte Möglichkeit, sich aktiv einzubringen"

„In unseren Augen sind die bundesweiten Proteste aller Fans die letzte Möglichkeit sich aktiv einzubringen und etwas Substantielles in Bezug auf Fanbelange im Milliardengeschäft Fußball zu erreichen. Und um die Kluft zwischen den Verbänden und der vielzitierten Basis - uns Fans - nicht noch weiter zu vergrößern und irreparabel zu beschädigen“, lässt das Bündnis „Südtribüne Dortmund“ auf ihrer Internetseite verlauten.

Die Protestaktion beschränkt sich übrigens nicht nur auf das BVB-Spiel. In allen Stadien wird es Transparente und Gesänge geben.