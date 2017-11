SC Paderborn 07 kam am Samstag zu einem 2:0-Erfolg gegen Preußen Münster.

Bei Preußen Münster agierten Lackmann und Honsel in der ersten Elf anstelle von Cakmakci und Klante. Das 1:0 von SC Paderborn 07 bejubelte Chris Olivier Niebling (27.). Zur Pause behielt Paderborn die Nase knapp vorn. Am Zählerstand hatte sich nichts verändert, als Justin Steinkötter das Spielfeld in der 66. Minute für Hüseyin Can Düzgün verließ. Philippos Selkos stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 2:0 für den SCP her (87.). Mit dem Schlusspfiff durch Fasihullah Habibi stand der Auswärtsdreier für SC Paderborn 07. Man hatte sich gegen Münster durchgesetzt.

In den letzten fünf Begegnungen holte die Preußen insgesamt nur sechs Zähler. Durch diese Niederlage fällt der Gastgeber in der Tabelle auf Platz sieben.

Nach vier sieglosen Spielen ist Paderborn wieder in die Erfolgsspur eingebogen. Der SCP liegt im Klassement nun auf Rang acht. Während Preußen Münster am Samstag, den 18.11.2017 (13:00 Uhr) bei Borussia Dortmund gastiert, steht für SC Paderborn 07 einen Tag später (13:00 Uhr) vor heimischer Kulisse ein Schlagabtausch mit Fortuna Düsseldorf auf der Agenda.