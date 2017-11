Der FC Schalke 04 kam am Samstag zu einem 2:0-Erfolg gegen Alemannia Aachen.

Schalke ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch.

Während bei Aachen diesmal Arndt und Gökpinar für Leferink und Allenberg begannen, standen bei S04 Wolff, Kaparos und Aydin statt Paenda, Barnes und Humpert in der Startelf. Jimmy Adrian Kaparos brachte den FC Schalke 04 in der 37. Minute in Front. Die Alemannia brauchte den Ausgleich, aber die Führung von Schalke hatte bis zur Pause Bestand. Kurz nach dem Wiederanpfiff verließ Berkay Gökpinar von Alemannia Aachen den Platz. Für ihn spielte Maurice Schröder weiter (52.). In der 52. Minute stellte S04 personell um: Per Doppelwechsel kamen Joselpho Barnes und Georgios Velikoudis auf den Platz und ersetzten Brian-Cedric Wolff und Bjarne Seturski. Kaparos schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (80.). Am Ende punktete der FC Schalke 04 dreifach bei Aachen.

5:30 – das Torverhältnis der Alemannia spricht eine mehr als deutliche Sprache. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist beim Gastgeber noch ausbaufähig. Nur fünf von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich. Der Aufsteiger musste sich nun schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die Aachener insgesamt auch nur zwei Siege und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Alemannen macht in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem zehnten Platz.

Mit nur sechs Gegentoren stellt Schalke die sicherste Abwehr der Liga. Der Gast bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat die Knappen zehn Siege und zwei Unentschieden auf dem Konto. Mit dem Erfolg macht es sich die Königsblau weiter in der Aufstiegsregion bequem. Am 19.11.2017 reist Alemannia Aachen zur nächsten Partie zu Bayer 04 Leverkusen. In zwei Wochen trifft S04 auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 19.11.2017 Preußen Münster auf eigener Anlage begrüßt.