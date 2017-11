Fortuna Köln kehrte vom Auswärtsspiel gegen Bayer 04 Leverkusen mit leeren Händen zurück.

Am Ende hieß es 1:4. Leverkusen ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch.

Köln nahm auf fünf Positionen einen Tausch vor: Alvarez Koch, Koljic, Jemili, Bruhns und Kametas ersetzten Mortada, Tasli, Özen, Refai und Ochojski. 204 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Bayer 04 Leverkusen schlägt – bejubelten in der 19. Minute den Treffer von Herdi Bernard Boloko Bukusu zum 1:0. Güven Yalcin trug sich in der 25. Spielminute in die Torschützenliste ein. Das 3:0 für Leverkusen stellte Bukusu sicher. In der 26. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Wenig später kamen David Görgens und Kay Maletzki per Doppelwechsel für Alperen Ömer Sürül und Andre Winkels auf Seiten der Fortuna ins Match (29.). Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Maletzki seine Chance und schoss das 1:3 (45.) für den Gast. Bis Schiedsrichter Patrick Simon den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. Kurz nach dem Wiederanpfiff verließ Muharrem Cicek von Fortuna Köln den Platz. Für ihn spielte Blessing Bamidele weiter (52.). Mit dem 4:1 sicherte Yalcin Bayer 04 nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (82.). Nach abgeklärter Leistung blickte Bayer 04 Leverkusen auf einen klaren Heimerfolg über Köln.

Die Defensive von Leverkusen (neun Gegentreffer) gehört zum Besten, was die Bundesliga West zu bieten hat. Mit dem Sieg baut Bayer 04 die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Bayer 04 Leverkusen sieben Siege, ein Remis und kassierte erst zwei Niederlagen. Die drei Punkte bringen Leverkusen in der Tabelle voran. Bayer 04 liegt nun auf Rang zwei.

Vollstreckerqualitäten demonstrierte die Fortuna bislang noch nicht. Der Angriff des Tabellenletzten ist mit sechs Treffern der erfolgloseste der Bundesliga West. Die Situation des Aufsteigers ist weiter verzwickt. Im Spiel gegen Bayer 04 Leverkusen handelte man sich bereits die dritte Niederlage am Stück ein. Wann findet Fortuna Köln die Lösung für die Abwehrmisere? Im Spiel gegen Leverkusen setzte es eine neuerliche Pleite, womit man im Klassement weiter abrutscht. Nächster Prüfstein für Bayer 04 ist am Samstag, den 18.11.2017 (11:00 Uhr) auf gegnerischer Anlage Borussia Mönchengladbach. Einen Tag später (13:00 Uhr) misst sich Köln mit dem MSV Duisburg.