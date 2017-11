Das Auswärtsspiel von Borussia Dortmund endete erfolglos.

Gegen den 1. FC Köln gab es nichts zu holen. Der Gastgeber gewann die Partie mit 3:1.

Bei Köln standen diesmal Bisseck und Becker statt Karweina und Augusto auf dem Platz. Auch Dortmund veränderte die Startelf und schickte Ibrahim und Hupe für Hawryluk und Besong auf das Feld. 250 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den FC schlägt – bejubelten in der 15. Minute den Treffer von Kenan Akalp zum 1:0. Dominik Wanner schoss für den BVB in der 37. Minute das erste Tor. Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Tomas Ostrak für den 1. FC Köln zur Führung (42.). Mit der knappen Führung von Köln pfiff der Schiedsrichter zur Halbzeit. In Durchgang zwei lief Paul-Philipp Besong anstelle von Alexander Schulte für Borussia Dortmund auf. Eigentlich war der Gast schon geschlagen, als Kevin Goden das Leder zum 1:3 über die Linie beförderte (49.). Am Schluss fuhr der FC gegen Dortmund auf eigenem Platz einen Sieg ein.

Sechs Spiele ist es her, dass der 1. FC Köln zuletzt eine Niederlage kassierte. Mit dem Erfolg in der Tasche rutscht die Geißböcke im Klassement nach vorne und belegt jetzt den sechsten Tabellenplatz.

Mit beeindruckenden 27 Treffern stellt der BVB den besten Angriff der Bundesliga West. Die Borussen baute die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus. Die gute Bilanz von Borussia Dortmund hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte die Borussia bisher sechs Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen. Durch diese Niederlage fällt die Dortmunder in der Tabelle auf Platz vier.

Das nächste Mal ist Köln am 18.11.2017 gefordert, wenn man bei RW Oberhausen antritt. In zwei Wochen trifft Dortmund auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 18.11.2017 Preußen Münster auf eigener Anlage begrüßt.