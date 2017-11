SSVg Velbert möchte seine Spitzenposition beim 1. FC Monheim verteidigen. Der starke Aufsteiger ist allerdings im Rheinstadion nur schwer zu knacken.

Heimmacht trifft auf Auswärtsstärke — eine schöne Herausforderung für den Oberligisten SSVg Velbert, der am Sonntag um 14.30 Uhr im Rheinstadion beim 1. FC Monheim antritt. Auswärtsspiele liegen den Velbertern in dieser Saison. Nur das erste – beim aktuellen Spitzenreiter SV Straelen – haben sie verloren. Seither sind sie auf fremden Plätzen nicht nur ungeschlagen. Mit drei Siegen und zwei Unentschieden weisen sie eine beachtliche Erfolgsbilanz ihrer letzten Auswärtsfahrten auf.

„Nun treffen wir allerdings auf eine Mannschaft, die zu Hause eine Macht ist“, weiß SSVg-Trainer Imre Renji. Der 1. FC Monheim ist auf seiner Anlage an der Kapellenstraße nur schwer zu knacken.

Das machte der Neuling gleich zum Saisonstart klar, da schickte er nacheinander die Ratinger Germania, den 1. FC Bocholt und den VfB Speldorf mit Niederlagen nach Hause. Überhaupt waren die Monheimer, die als Aufsteiger aus der Landesliga eher zu den Außenseitern zählten, großartig in die Saison gestartet. Zwei Monate lang mischten sie in der Spitzengruppe mit. Zuletzt gab es zwar einige Rückschläge – auch zwei Heimniederlagen — aber am vergangenen Sonntag ließ das Team von Trainer Dennis Ruess mit einem 4:2-Erfolg beim VfR Krefeld Fischeln wieder aufhorchen.

Renji erwartet "schwere Aufgabe"

„Das wird eine schwere Aufgabe und sicher ein ganz anderes Spiel“, sagt SSVg-Trainer Imre Renji mit Blick auf die jüngste Partie seiner Elf, die am vergangenen Sonntag ebenfalls einen deutlichen Sieg geholt hatte. Gegen Schlusslicht Düsseldorfer SC erfüllten die Velberter mit 6:2 ihre Pflicht.

Je zweimal hatten dabei die Stürmer Aliosman Aydin und Michael Smykacz getroffen – in dieser Hinsicht können es die Velberter schon einmal mit Monheim aufnehmen. Der Torjäger der Gastgeber, Benjamin Schütz, hat bereits zwölf Saisontore erzielt – Aydin kann immerhin schon neun Tore aufweisen und Smykacz hat, obwohl er erst neun Spiele absolviert hat, schon sieben mal getroffen.

Auch wenn der Gegner am Sonntag sicher eine größere Herausforderung darstellt — die Velberter wollen die Chance, sich an der Tabellenspitze zu behaupten, nicht liegen lassen. Schließlich lief es zuletzt ja nicht nur auswärts, auch die jüngsten beiden Heimpartien wurden gewonnen, sodass die Velberter auf dem dritten Tabellenplatz stehen, der Rückstand auf das Führungsduo Straelen und Düsseldorf-West beträgt lediglich einen Zähler.

Form der SSVg stimmt

Die Form und die Ergebnisse stimmten in den letzten Wochen — nur die Personalsituation bereitet Sorgen. Die Gruppe der Dauerverletzten wie Moses Lamidi, Noah Abdel Hamid und Erhan Zent ist um einen weiteren wichtigen Spieler vergrößert worden. Max Machtemes, ein Aktivposten im Mittelfeld, hat sich im Training einen Knöchelbruch zugezogen und muss mit drei Monaten Pause rechnen.

Trainer Imre Renji trägt es mit Fassung. „Mit solchen Problemen müssen wir eben leider in dieser Saison fertig werden. Aber den einen oder anderen Spieler im Kader haben wir ja noch. Ich werde unter der Woche bei den Trainings-Einheiten beobachten, wer sich anbietet und mir eine Aufstellung erarbeiten, die Lösungen für die Partie in Monheim finden kann.“