Nach fünf Spielen ohne Niederlage ist Schonnebeck ein echter Gradmesser für den Tabellenzwölften. Kai Gröger hat doch kein Drüsenfieber.

In Speldorf ist die Stimmung im Moment gelöst. Die Spieler des Fußball-Oberligisten kommen wesentlich gelockerter und entspannter zum Training. Fußball ist eben doch eine Kopfsache. Nach fünf Spielen ohne Niederlage ist das Selbstvertrauen zum Aufsteiger zurückgekehrt. Am Sonntag müssen die Mülheimer ihre Form im Duell gegen den amtierenden Vizemeister unter Beweis stellen. Das Spiel gegen die SpVg Schonnebeck wird erstmals in diesem Jahr schon um 14.30 Uhr angepfiffen.

Die Essener haben sich nach dem Aufstieg 2015 mehr als nur in der Oberliga etabliert. Mit den Plätzen fünf und zwei haben sie in Windeseile nicht nur dem ETB Schwarz-Weiß Essen, sondern auch noch dem FC Kray den Rang abgelaufen und dürfen sich nun Essens Nummer zwei nennen.

Das wird ein knallhartes Spiel für uns Christian Mikolajczak (VfB Speldorf)

Dass die Spvg nach dem zweiten Rang im Vorjahr nun automatisch zum Kreis der Aufstiegsaspiranten gezählt wurde, liegt auf der Hand. Trainer Dirk Tönnies, Bruder der verstorbenen Duisburger Legende Michael Tönnies, stapelte vor der Saison aber tief. Er dürfte sich aktuell bestätigt sehen, denn bislang lag seine Elf nur zweimal auf Platz vier, zurzeit sind die Essener Siebter. Ein genauer Blick auf die Tabelle zeigt aber auch, dass Schonnebeck trotz des siebten Rangs nur drei Punkte hinter Spitzenreiter Straelen zurückliegt.

So oder so: der Vorjahreszweite wird für den VfB eine ganz harte Prüfung, auch wenn mit Dennis Abrosimov und Georgios Ketsatis zwei Spieler gesperrt sind. „Sie haben trotzdem jede Menge Oberliga-Erfahrung, das wird ein knallhartes Spiel für uns“, weiß auch VfB-Trainer Christian Mikolajczak.

Dem Coach gefällt die aktuelle Serie freilich auch, doch er hebt auch den Zeigefinger: „Wir müssen uns trotzdem immer darauf besinnen, dass sie nur in der Oberliga bestehen können, wenn wir immer ans Limit gehen.“ Die ein oder andere Trainingseinheit mal etwas lockerer an zu gehen, liegt für Mikolajczak im erlaubten Rahmen, sonntags auf dem Feld möchte der 36-Jährige sehen, dass seine Elf bis an ihre Grenzen geht.

Zu den Personalien: Bei Torhüter Kai Gröger hat sich der Verdacht auf Pfeiffersches Drüsenfieber glücklicherweise nicht bestätigt. Er hat bereits am Donnerstag wieder normal trainiert. „Ich werde noch einmal ein Gespräch mit ihm führen und wenn Kai sagt, dass er sich wieder fit fühlt, dann wird er wohl auch spielen“, verrät Mikolajczak. Fragezeichen bestehen noch auf zwei anderen Positionen. Dennis Terwiel war in dieser Woche krank. Sollte er es bis Sonntag nicht schaffen, dürfte Neuzugang Pierre Nowitzki sein Startelf-Debüt feiern. Auf der offensiven Außenbahn könnte Abdul Rahman Yussif nach überstandenen Rückenbeschwerden wieder in die erste Elf zurückkehren, aber auch Alassane Ouédraogo hat seine Sache am Sonntag in Düsseldorf gut gemacht. „Wir werden das Abschlusstraining abwarten und überlegen, was uns taktisch weiterhelfen wird“, ließ sich Christian Mikolajczak am Freitag nur bedingt in die Karten schauen.