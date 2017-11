Daniel Caligiuri trifft mit Schalke auf seinen Ex-Verein SC Freiburg. Vor dem Duell spricht er über Schuhpflege, Ticketanfragen und Arschtritte.

Für Daniel Caligiuri ist es selbstverständlich, dass er seine Fußballschuhe nach jeder Trainingseinheit pflegt. Das ist Teil seines Jobs als Fußballprofi. Am Schuhputzbecken vor dem neuen Kabinentrakt klopft er sie zunächst aus, bevor dann die Bürste zum Einsatz kommt. „Meine Schuhe sind mein Werkzeug. Deshalb putze ich sie gerne selbst. Eine gründliche Pflege ist wichtig, um auf dem Rasen einen guten Halt zu haben“, sagt er.

In der U19 unter Streich trainiert

Am Samstag wird Daniel Caligiuri mit seinen geputzten Schuhen auf einem der besten Rasenplätze der Bundesliga spielen. Die Schalker sind beim SC Freiburg zu Gast. Das Geläuf im Schwarzwald-Stadion ist schon mehrfach zum besten Rasen in der Bundesliga gekürt worden.

Das Spiel in Freiburg ist für den 29-Jährigen kein normales Auswärtsspiel. Von der B-Jugend des SV Zimmern wechselte Daniel Caligiuri 2005 zum Sportclub und blieb acht Jahre. Sein größter Förderer war sein damaliger U19-Trainer Christian Streich, der Ende 2011 zum Profi-Trainer befördert wurde. Daniel Caligiuri spricht in den höchsten Tönen über Streich: „Ich habe ihm sehr viel zu verdanken. In der A-Jugend habe ich auch mal einen Arschtritt von ihm bekommen. Das hat mich aber in die richtige Richtung gelenkt. Christian Streich ist immer ehrlich. Man weiß sofort, woran man bei ihm ist.“

Es werden elf Spieler auf dem Platz stehen, die bis zur 95. Minute durchlaufen Daniel Caligiuri (FC Schalke 04)

Im Breisgau wird es aber nicht nur ein Wiedersehen mit Christian Streich geben. Die Familie, die in der Nähe von Freiburg wohnt, will natürlich dabei sein, wenn der Schalker in seiner alten Heimat spielt. Daniel Caligiuri wird wohl nicht alle Ticket-Wünsche erfüllen können. „Die Familie steht da im Vordergrund. Ich bin guter Dinge, dass ich das hinbekomme“, sagt er. Einige Mitspieler würden ihr Kartenkontingent für das Auswärtsspiel in rund 500 Kilometer Entfernung nicht brauchen, sodass Daniel Caligiuri die eine oder andere Karte mehr besorgen kann. „Es könnte zweistellig werden“, sagt er.

Auf dem Platz rechnet der Mittelfeldspieler mit einem intensiven Duell. „Bei den Freiburgern geht sehr viel über den Kampf, der Gegner wird aggressiv spielen“, sagt er. „Viele Mannschaften tun sich in Freiburg schwer. Es werden elf Spieler auf dem Platz stehen, die bis zur 95. Minute durchlaufen. Wir werden ein paar Kilometer mehr laufen müssen, um dort etwas mitzunehmen.“

Schöpf sitzt Caligiuri im Nacken

Bislang kam Daniel Caligiuri in allen zehn Bundesliga-Partien für Schalke zum Einsatz, neun Mal stand er in der Startelf. So unumstritten wie Bastian Oczipka auf der linken Seite ist der Mittelfeldspieler auf seiner rechten Seite aber nicht. Im Duell mit Coke dürfte Caligiuri allein wegen seiner Schnelligkeit die besseren Karten haben. Allerdings drängt Alessandro Schöpf, der wie Coke am Kreuzband verletzt war, darauf, in die Startelf zurückzukehren. „Ich bin bereit! Wenn der Trainer mich bringt, dann würde ich mich auskotzen, so lange es geht“, sagte der Österreicher vor zwei Wochen. Bislang hat es für Schöpf in der Liga aber nur zum Kurzeinsatz gereicht.