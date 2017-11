Enger geht’s kaum: Nur fünf Punkte trennen den Ersten vom Zehnten der Fußball-Oberliga Niederrhein.

Gleich sieben Vereine sind vor dem 14. Spieltag in Schlagdistanz zum Spitzenreiter. Das ist aktuell der SV Straelen – und daran möchte der VfB Homberg morgen um 14.30 Uhr im direkten Duell an Römerstraße nahe der holländischen Grenze etwas ändern. Spielt die Konkurrenz mit, kann der VfB mit einem Sieg selbst Straelens Pole-Position einnehmen.

„Uns erwartet ein Spitzenspiel, das wir uns mit guten Leistungen erarbeitet haben“, blickt Stefan Janßen voller Vorfreude auf das Duell.

Denn für den Homberger Trainer ist es gleich in mehrfacher Hinsicht ein „besonderes“ Spiel. „Ich habe selbst dreieinhalb Monate in Straelen gearbeitet und es war eine sehr intensive Zeit“, berichtet Janßen. „Mit Co-Trainer Stefan Post und Vereinschef Hermann Tecklenburg verbindet mich seitdem eine enge Freundschaft. Und Didi Schacht ist mein ältester Freund im Fußballbereich. Wir kennen uns schon über 40 Jahre“, freut sich der Coach auf das Wiedersehen mit seinem Gegenüber: „Die Vorzeichen sind klasse. Besser geht’s kaum.“

Dietmar Schacht hat das Team nach seiner Trennung von Hamborn 07, das er in der Vorsaison noch souverän in die Landesliga geführt hatte, vor einigen Wochen von Rachid Sraizi übernommen, den es in eine Elite-Schule nach China zog. In den vier Spielen unter Schacht holte Straelen zuletzt sieben Zähler. Da liegt der VfB mit neun Punkten im gleichen Zeitraum noch besser im Trend als der Tabellenführer. Zudem haben die Straelener den Großteil ihrer imposanten Ausbeute ungeschlagen in der Fremde geholt. In der Heimtabelle belegt der SVS mit sechs Zählern aus fünf Spielen Rang 15 – einen Abstiegsplatz. „Als Aufsteiger nach 13 Spielen oben zu stehen ist á la bonne heure“, nötigt der morgige Gegner Janßen großen Respekt ab. „Sie haben mit Kevin Weggen einen überragenden Sechser, mit Randy Grens einen gefährlichen Mittelstürmer und auch sonst noch viel Qualität im Team. Aber das haben wir auch.“

Erhöhen könnte diese Qualität noch Patrick Dertwinkel, der seine Wadenverletzung überstanden hat, auch der zuletzt kränkelnde Justin Bock ist wieder eine Option. Mit zwölf Punkten aus den letzten fünf Partien geht der VfB „selbstbewusst ins Spitzenspiel“, sagt Janßen, „aber auch demütig. Wir genießen es, oben dabei zu sein, müssen die Kirche aber im Dorf lassen. Wir wissen, wo wir herkommen und wo wir hingehören, brauchen uns aber auch nicht zu verstecken“, fasst der Coach die derzeitige Gefühlslage und Perspektive der aktuell hoch fliegenden Homberger zusammen. Und mit Blick auf den Gegner sieht er noch eine Parallele: „Auch sie haben gezeigt, dass sie auszubremsen sind.“