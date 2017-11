Der VfL Bochum verbuchte einen 2:1-Arbeitssieg.

Den großen Hurra-Stil ließ der Gast vermissen. Am Ende stand jedoch ein knapper Erfolg zu Papier.

Bei der Fortuna erhielten Kouendjin Bankoue und Bornemann den Vorzug vor Schaub und Willms. Für den Führungstreffer des VfL zeichnete Sergio Gucciardo verantwortlich (11.). Fortuna Düsseldorf glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Schiedsrichter beide Teams mit der knappen Führung für den VfL Bochum in die Kabinen. Zu Beginn der zweiten Halbzeit baute Bochum den eigenen Vorsprung aus. Baris Ekincier traf zum 2:0 (51.). Vor 110 Besuchern gelang Muhayer Oktay in der 67. Minute der Anschlusstreffer zum 1:2 für Düsseldorf. Wenig später kamen Tim Kaminski und Furkan Sagman per Doppelwechsel für Dominik Steczyk und Michael Martin auf Seiten des VfL ins Match (69.). Mit dem Schlusspfiff durch Niklas Dardenne gewann der VfL Bochum gegen die Fortuna.

Die sportliche Misere – in den letzten sieben Spielen gelang Fortuna Düsseldorf kein einziger Sieg – hat ein Abstürzen im Tableau zur Folge. Aktuell liegt der Gastgeber nur auf Rang acht.

An der Hintermannschaft von Bochum ist kaum ein Vorbeikommen, erst sechsmal war der Defensivverbund machtlos. Keine Mannschaft der Bundesliga West weist bis dato einen besseren Wert auf. Der VfL bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat der VfL Bochum acht Siege und zwei Unentschieden auf dem Konto. Bochum macht es sich auf den Aufstiegsrängen gemütlich. Der nächste Gegner von Düsseldorf, zu dem man in zwei Wochen, am 19.11.2017, hinfährt, heißt SC Paderborn 07. Für den VfL geht es in zwei Wochen weiter, wenn man am 18.11.2017 bei Arminia Bielefeld gastiert.