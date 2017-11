In der Regionalliga West wollen die Wattenscheider auswärts bei Alemannia Aachen zurück auf die Erfolgsspur gelangen.

Der Aachener Tivoli hat eine bewegte Geschichte, auch, was die SG 09 betrifft. Am Samstag (14 Uhr) will Wattenscheid ein weiteres Kapitel hinzufügen und zum dritten Mal in Folge an der Krefelder Straße als Sieger vom Platz gehen. „Dort zu spielen, ist schon etwas Besonderes und macht immer Spaß“, sagt Trainer Farat Toku: „Das wird ein heißes Spiel, wir wollen Aachen ordentlich Paroli bieten.“

Drei Niederlagen in Folge

Der Tivoli war in den letzten Jahren ein gutes Pflaster für die SG 09 und könnte es auch im doppelten Wortsinne am Samstag wieder sein – denn die Wattenscheider könnten nach drei Niederlagen in Folge mal wieder etwas Balsam auf die Wunden gebrauchen. Gegen die Spitzenmannschaften Viktoria Köln (0:2) und Rödinghausen (0:2), aber auch gegen Verl (0:4) gelang kein eigener Treffer. Ein Problem, das schon zu Beginn der Saison auftauchte.

„Wir wissen, dass wir Tore schießen können. Wir wollen auch nicht zu sehr auf die letzten Spiele schauen, sondern müssen uns darauf konzentrieren, jetzt gegen Aachen vor dem Tor richtig gallig zu sein“, wünscht sich Toku, dessen Mannschaft zuletzt beim 4:0 in Mönchengladbach Anfang Oktober seine Abschlussqualitäten unter Beweis gestellt hatte: „Eine Führung wäre Mal ein gutes Signal.“

Wenn wir an unsere Stärke glauben, dann können wir Aachen ärgern. Farat Toku (SG Wattenscheid 09)

Die Alemannia ist aktuell allerdings in guter Form: Nach einem mäßigen Start in die Liga holte das Team von Fuat Kilic vier Siege und ein Remis aus den letzten sechs Spielen und ist damit bis auf Platz acht geklettert. „Sie haben sicherlich den Anspruch, noch weiter oben zu stehen. Die haben ganz andere Pläne als wir“, meint Toku: „Aber wenn wir an unsere Stärke glauben, dann können wir Aachen ärgern.“

Ein Erfolg würde auch dem Wattenscheider Punktekonto gut tun, denn der Vorsprung auf die Abstiegsplätze ist auf zwei Zähler geschmolzen. Hoffnung verbreiten die Rekonvaleszenten: Nico Buckmaier, Berkant Canbulut, Demir Tumbul und Felix Clever könnten zurückkehren. Predrag Stevanovic hingegen muss auf jeden Fall passen.

Unterstützung bekommt die SG 09 dafür von ihren Fans, die einen Bus vollgemacht haben und mit rund 200 Leuten Stimmung machen wollen. Toku: „Das tut uns gut.“