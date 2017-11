In Dortmund haben sie gemischte Gefühle beim Wiedersehen mit Jupp Heynckes. Zehn Spiele gewann er hier. Mit Bayern zuletzt 1991. Jetzt droht der nächste K.o.

Zahlen lügen bekanntlich nicht und doch lassen sie sich nach Bedarf interpretieren? Ist es nun gut für den BVB, dass Jupp Heynckes am Samstag auf der Bayern-Bank sitzt? Immerhin hat der Senior-Trainer die letzten fünf Bundesliga-Partien vor seinem Comeback gegen Borussia nicht gewonnen. Oder doch eher schlecht, denn Tatsache ist, dass in 54 Jahren Bundesliga kein Trainer öfter in Dortmund gewonnen hat als er. Samstag strebt er seinen elften Sieg an. Die WAZ schaut zurück auf die bisherigen Triumphe von Heynckes.

13. 6. 1981 BVB – Gladbach 0:3

In seiner zweiten Saison als Gladbach-Trainer geht es am letzten Spieltag um den 6. Platz, der die Teilnahme am internationalen Uefa-Cup bedeutet. Der BVB hat ihn, Gladbach will und bekommt ihn. Die Gastgeber sind der Anspannung nicht gewachsen, Bruns schießt die Gladbacher früh in Führung (15.). „Das erste Tor traf uns wie ein Keulenschlag“, gab BVB-Präsident Reinhard Rauball zu Protokoll. Lothar Matthäus (76.) und Winfried Schäfer (88.) machen alles klar. Heynckes atmet tief durch: „Ich habe noch nie unter einer solch großen Nervenbelastung gestanden.“

12. 9. 1981 BVB – Gladbach 2:3

Auf der BVB-Bank sitzt der große Branko Zebec, der in der Pause (0:3) viel korrigieren muss. Wolfram Wuttke (33.) und Frank Mill (36., 38.) legen drei Tore vor. Manfred Burgsmüller (46.) und Rüdiger Abramczik (52.) verkürzen – mehr nicht.

4. 6. 1983 BVB – Gladbach 4:6

Wieder vermasselt Heynckes dem BVB den Uefa-Cup. Um Sechster zu werden, hätte er gewinnen müssen, für Gladbach geht es um nichts mehr. Und doch drehen die Gäste einen 1:3-Pausenrückstand in ein verrücktes 6:4. Noch in der 70. Minute schießt Burgsmüller das 4:3, aber Hans-Günter Bruns, Matthäus und Mill verderben Dortmund erneut die Rückkehr nach Europa.

7. 9. 1984 BVB – Gladbach 2:3

31.000 Zuschauer sehen am 3. Spieltag den vierten Heynckes-Sieg im Westfalenstadion. Bernd Klotz bringt den BVB in Führung 9.), Mill (32., 40.) und Christian Hochstätter (63.) drehen die Partie. Jürgen Wegmanns 2:3 kommt zu spät (88.).

1. 11. 1985 BVB – Gladbach 2:3

Pal Csernai ist jetzt BVB-Coach, sein Team Vorletzter, Gladbach Zweiter. Uli Borowka schießt das 0:1 (6.), das Marcel Raducanu (37.) ausgleicht. Wieder gelingen Mill zwei Tore (55., 72.), wieder reicht Wegmanns 2:3 nicht (84.).

30. 5. 1987 BVB – Gladbach 0:2 Vor seinem Wechsel nach München der sechste Heynckes-Sieg mit Gladbach. Wieder geht es um einen Uefa-Cup-Platz, der Dritte spielt gegen den Fünften und verliert. Tore: Hochstätter (14.) und Uwe Rahn (32.). Nach Europa kommen beide.

1. 8. 1987 BVB – Bayern 1:3

Seine Bayern-Premiere darf Heynckes in Dortmund feiern, er siegt auch mit dem neuen Team. Udo Latteks System ändert er nicht: „Warum soll ich etwas ändern, was gut ist?“

Michael Rummenigge (35.) und Roland Wohlfarth (50.) legen vor, Mill, jetzt beim BVB, verkürzt (52.). Joker Lars Lunde entscheidet das Spiel (78.).

17. 5. 1991 BVB – Bayern 2:3

Im Titelkampf mit Kaiserslautern braucht Bayern den Sieg. Trotz zweimaligen Rückstands glückt er. Tore von Gerhard Poschner (4.) und Überläufer Michael Rummenigge (55.) kontert der Meister durch Roland Grahammer (45.), Brian Laudrup (62.) und Joker Christian Ziege (87.). Es ist eine der ersten Liveübertragungen der Bundesliga (auf Premiere).

30. 1. 2004 BVB – Schalke 04 0:1

Nach seiner Rückkehr aus Spanien übernimmt Heynckes Borussias Erzrivalen. Der verschießt zwei Elfmeter, Frank Rost pariert gegen Jan Koller und Torsten Frings. Platzverweise auf beiden Seiten. In letzter Minute trifft Ebbe Sand.

22. 8. 2010 BVB – Leverkusen 0:2

Wie 1987 verdirbt Heynckes dem BVB den Saisonstart. Tranquillo Barnetta (19.) und Renato Augusto (22.) entscheiden die Partie früh. Aber das 0:2 ist die Initialzündung für Borussias Lauf zur Meisterschaft.

Anmerkung: Seine Bilanz in Dortmund ist 10-5-3

Nur mit Frankfurt (1:1) hat er dort nicht gewonnen.