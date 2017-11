Spitzenreiter Concordia Wiemelhausen empfängt am Sonntag (14.30 Uhr) den Tabellenzweiten Holzwickeder SC zum Topspiel der Westfalenliga 2.

Noch in der vergangenen Saison wäre die Concordia fast abgestiegen. Jetzt steht der Verein wenige Monate später ungeschlagen mit 28 Punkten auf Platz Eins in der Liga. Am kommenden Sonntag gastiert der Holzwickeder SC auf dem Kunstrasenplatz in der Glücksburger Straße. Mit einem Sieg könnten die Bochumer den Verfolger noch weiter distanzieren.

Wiemelhausens-Trainer Jürgen Heipertz nennt den guten Zusammenhalt untereinander als einen der Hauptgründe für die Erfolgswelle. Für alle im Verein ist es, in der zweiten Saison in der Westfalenliga, eine schöne Momentaufnahme. Doch für den Trainer ist viel wichtiger, "am Saisonende auf einem einstelligen Tabellenplatz zu stehen."

Den kommenden Gegner schätzt er als eine offensiv sehr starke Mannschaft ein, die mit dem Top-Torjäger der Liga anreist. "Nico Berghorst ist ein schneller und beweglicher Stürmer. In der vergangenen Spielzeit hatte wir in Holzwickede nicht den Hauch einer Chance. Dies wollen wir jetzt besser machen", betont der Trainer.

"An einem guten Tag können wir jeden schlagen. Aber an einem schlechten Tag, können wir auch gegen jede Mannschaft der Liga verlieren" Jürgen Heipertz, Wiemelhausen

In diesem Spitzenspiel wird es also auf eine starke Abwehr ankommen. Heipertz: "Unsere Abwehr hat die letzten Spiele richtig gut funktioniert. Wir wollen zu Hause ungeschlagen bleiben."