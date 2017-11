Der VfL Bochum muss in den nächsten beiden Meisterschaftsspielen auf Mittelfeldspieler Kevin Stöger (24) verzichten.

Nun ist es amtlich: Kevin Stöger wird dem VfL beim Auswärtsspiel heute Abend in Kaiserslautern (18:30 Uhr, Sky) und im Heimspiel gegen Greuther Fürth fehlen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sperrte Stöger im Einzelrichterverfahren nachträglich für zwei Meisterschaftsspiele der Lizenzligen. Begründung: Ein krass sportwidriges Verhalten in der Form einer Tätlichkeit gegen den Gegner in einem leichteren Fall, nach zuvor an ihm begangener sportwidriger Handlung während des Zweitligaspiels gegen Fortuna Düsseldorf (0:0) am vergangenen Montag.

Nach Ansicht des Sportgerichts hatte Stöger seinem Gegenspieler Adam Bodzek in der 39. Minute absichtlich mit dem rechten Ellbogen ins Gesicht gestoßen. Schiedsrichter Benjamin Cortus erklärte auf Nachfrage, dass er die Szene nicht gesehen habe. Demnach handelte es sich um keine Tatsachenentscheidung, sodass der Kontrollausschuss die Ermittlungen aufnahm.

Die Bochumer gingen zu Beginn der Woche von einer nachträglichen Sperre aus, auch wenn Stöger beteuerte, dass er den Düsseldorfer Adam Bodzek nicht absichtlich mit dem Ellbogen im Gesicht getroffen habe. Der Bochumer hatte sich nach dem Spiel entschuldigt: "Ich habe hinten was gespürt", meinte er, "deswegen wollte ich meine Hand hochreißen. Ich habe mich direkt entschuldigt, weil ich gemerkt habe, dass ich ihn getroffen habe. Es war keine Absicht". Sein Zusatz: "Ich würde niemals einem Gegenspieler mit dem Ellbogen ins Gesicht schlagen. Es sah unglücklich aus, aber der Schiedsrichter hat richtig entschieden", betonte Stöger.

Dass der ehemalige Lauterer an seiner alten Wirkungsstätte zum Zuschauen gezwungen ist, wiegt aus VfL-Sicht schwer. Denn mit Robbie Kruse, Patrick Fabian und Sidney Sam müssen bereits drei Spieler auf die 90 Minuten am Betzenberg verzichten. Zudem ist Lukas Hinterseer nach seiner Gelb-Roten-Karte gesperrt.