Bayern-Profi Arjen Robben betrachtet den BVB trotz dessen Krise weiter als Hauptkonkurrenten um die Meisterschaft. Sein Team sieht er für das Gipfeltreffen am Samstag gerüstet.

Trotz der Krise von Borussia Dortmund sieht Arjen Robben den BVB weiter als Hauptkonkurrenten um die Deutsche Meisterschaft für seinen FC Bayern München. „Und das bleibt auch bis zum Ende so“, sagte Robben der Bild-Zeitung vor dem Topspiel beider Teams am Samstag (18.30 Uhr/live bei Sky und in unserem Ticker) in Dortmund.

Der FC Bayern hatte nach Schwierigkeiten zu Saisonbeginn und der Entlassung von Trainer Carlo Ancelotti unter dessen Nachfolger Jupp Heynckes drei Bundesligaspiele gewonnen und den BVB, der im selben Zeitraum nur einen Punkt sammelte, an der Tabellenspitze abgelöst.

Nicht nur deswegen sieht Robben seinen Klub für das Gipfeltreffen gerüstet: Es sei ein Vorteil, „dass wir jetzt zweimal Leipzig als Gegner hatten. Da gibt es schon Ähnlichkeiten in der Spielweise, von den Spielertypen, von der Qualität der Mannschaft.“ Aber: „Dass Dortmund große Qualität hat, ist klar. Wenn sie einen guten Tag haben, wird es auch für uns sehr schwierig.“