Genau zwei Jahre ist Ilia Gruev als Cheftrainer des Zweitligisten MSV Duisburg im Amt. Dafür gibt es lobende Worte von einer Legende.

Zum Jahrestag beim Zweitliga-Auswärtsspiel in Sandhausen (18.30 Uhr) gibt es ein Lob aus berufenem Munde. Bernard Dietz, Klub-Ikone und VizePräsident beim MSV Duisburg, gratuliert Zebra-Trainer Ilia Gruev zu seinem zweijährigen Dienstjubiläum mit einem Kompliment.

„Ich finde Ilia als Typ gut. Er macht ein abwechslungsreiches Training. Die Jungs sind fit. Gruev ist facettenreich. Er kann richtig böse werden, wenn Dinge nicht wie gewünscht laufen. Er kann aber auch streicheln, wenn es angebracht ist. Das musst du als Trainer heute mitbringen“, so Dietz.

Gruev hatte den Traditionsklub am 3. November 2015 als Nachfolger von Gino Lettieri übernommen, konnte den Abstieg aber trotz beherzter Aufholjagd nicht verhindern. Der MSV hielt an Gruev fest. Der Deutsch-Bulgare schaffte den sofortigen Wiederaufstieg und sieht im Trainerposten mehr als einen normalen Job. „Duisburg ist für mich eine Herzensangelegenheit“, so Gruev.

Im Vergleich zu Gruevs Premieren-Saison traut Dietz den Zebras diesmal mehr zu. „Die Mannschaft ist in Schuss. Ich denke, dass ein guter Mittelfeldplatz herausspringen kann.“ Mit einem Sieg in Sandhausen könnte der MSV dem Vorhaben näher kommen.