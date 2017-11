Borussia Dortmunds Fußball-Profi Nuri Sahin beendet seine internationale Karriere und wird künftig nicht mehr für die türkische Nationalmannschaft auflaufen.

Wie BVB-Profi Nuri Sahin am Donnerstag mitteilte, wird er nicht mehr für das türkische Nationalteam spielen. "Ich beende hiermit meine Karriere in der Nationalmannschaft, weil ich von diesem Moment an der Jugend den Vortritt lassen will", schrieb Sahin nach 52 Einsätzen in der A-Mannschaft seiner Heimat.

"Es war seit ich denken kann mein großer Traum, das Nationalmannschafts-Trikot mit dem Halbmond und Stern überstreifen zu dürfen. Ich bin sehr dankbar, dass ich mir diesen Traum erfüllen durfte."