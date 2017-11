Bochums Offensivspieler Robbie Kruse laboriert weiter an einer Knieverletzung. Und jetzt droht ihm auch noch eine Reise-Odyssee rund um die Welt.

Zehn Spiele hat der ehemalige Leverkusener bisher für den VfL absolviert, drei Tore sind ihm in dieser Zeit gelungen. Beim Spitzenspiel am Montag musste Kruse gegen Fortuna Düsseldorf aufgrund seiner Knieprobleme passen. Auch im Auswärtsspiel am Samstag beim SV Sandhausen muss der Offensiv-Allrounder passen. Zwar hat der 29-Jährige schon wieder eine Laufeinheit bestritten, doch ein Einsatz beim Tabellensechsten kommt noch zu früh.

Eigentlich sollte Kruse die anstehende Länderspielpause nutzen, um die Beschwerden in Ruhe auszukurieren. Und beim kommenden Heimspiel gegen Greuther Fürth (Samstag, 18. November, 13 Uhr) sollte der Sommerzugang dann wieder voll angreifen.

Doch da haben die Bochumer die Rechnung ohne den australischen Fußballverband gemacht. Für Australien stehen zwei unheimlich wichtige Partien auf dem Programm. Am Freitag (10. November, 23 Uhr) in Honduras, am Mittwoch (15. November, 10 Uhr) zuhause gegen Honduras. In diesen Begegnungen entscheidet sich, wer von den beiden Nationen ein Ticket für die WM 2018 zieht.

Und die Australier bauen bei dem Kampf um das WM-Ticket auf Kruse. Daher war in der letzten Woche extra ein Physiotherapeut vom Verband in Deutschland, um sich den Nationalstürmer anzuschauen. Die Regel ist auch eindeutig, fordert Australien Kruse an, muss der VfL den Spieler freistellen. Da die Bochumer aber keinen verletzten Spieler wegschicken wollen, drohen derzeit die Drähte, um einen Kompromiss zu finden. VfL-Sportvorstand Christian Hochstätter betont: "Wir stehen in Kontakt und suchen nach einer Lösung. Am liebsten wäre es uns, wenn Robbie gar nicht fährt. Aber ich verstehe auch die Situation der Australier."

Daher könnte ein Kompromiss so aussehen, dass Kruse erst zum Rückspiel in Australien anreist und das Hinspiel ohne ihn stattfindet. Aber auch bei der Lösung würde der Angreifer eine Reise-Odyssee über sich ergehen lassen müssen. Der Hinflug nach Australien würde am Montag gehen, das Spiel wäre am Mittwoch, der Rückflug nach Bochum stünde am Freitag auf dem Plan und am Samstag schon spielt der VfL gegen Fürth.

Eine optimale Vorbereitung auf eine Zweitliga-Spiel sieht anders aus, allerdings kann man sich auch nicht jeden Tag für eine WM qualifizieren...