Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 muss weiterhin auf Leon Goretzka verzichten. Auch die anstehenden Länderspiele musste der Mittelfeldspieler absagen.

Genauere Untersuchungen ergaben, dass der 22 Jahre alte Nationalspieler an einer Stressreaktion im rechten Unterschenkel leidet. "Wir sind froh, dass wir jetzt eine klare Diagnose haben", erklärte Schalkes Trainer Domenico Tedesco am Donnerstag. Laut Sportdirektor Axel Schuster braucht Goretzka, der wegen der Blessur schon die letzten drei Pflichtspiele verpasste, nun erst einmal Ruhe und Schonung.

Goretzka sagte deshalb auch seine Teilnahme an den beiden Länderspielen der DFB-Elf am 10. November in Wembley gegen England und am 14. November in Köln gegen Frankreich ab. Dem Revierclub wird er in jedem Fall im Auswärtsspiel beim SC Freiburg am Samstag fehlen. Bei optimalem Heilungsverlauf sei Goretzka vielleicht im Heimspiel gegen den Hamburger SV am 19. November wieder dabei. "Es wird eng für Hamburg, aber es ist nicht unmöglich", sagte Schuster.