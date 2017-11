Jedes Jahr auf's Neue messen sich die Traditionsmannschaften der großen Vereine aus NRW auf dem Hallenpaket in Mülheim.

Mit dabei sind Schalke 04, VfL Bochum, MSV Duisburg, RW Essen, RW Oberhausen und auch SG Wattenscheid 09. Doch im vergangenen Januar gewann eine Mannschaft, die auf den ersten Blick nicht so recht ins Schema passt.

Die Rede ist vom 1. FC Nürnberg. Die Mittelfranken kommen aus Bayern und durften nur aufgrund ihres Sieges bei den AOK-Traditionsmasters in Berlin 2016 auch bei den NRW-Traditionsmasters 2017 mitspielen. Und holten auch dort gleich noch den Titel. Deshalb dürfen die "Clubberer" auch beim nächsten Aufeinandertreffen der großen Traditionsmannschaften des Potts nicht fehlen. Ein Turnier ohne den Titelverteidiger ist halt kein richtiges Turnier.

Und die Vorfreude beim FCN könnte nicht größer sein: "Wir waren begeistert im vergangenen Jahr", schwärmt Teammanager Thomas Ziemer. "Das war ein tolles Turnier. Die ganze Organisation, unsere Unterkunft und dann natürlich auch noch der Turniersieg", fügt er hinzu, "das war grandios." Gerade die gute Stimmung hat dem 48-Jährigen imponiert. "Die Halle war ausverkauft, wir haben es richtig genossen, vor so einer Kulisse zu spielen."

Doch trotz der Distanz zwischen dem Pott und Mittelfranken, passt "der Club" auf den zweiten Blick perfekt in das Teilnehmerfeld. Bekanntlich gibt es eine gewisse Nähe zwischen den Fans der Nürnberger und denen des FC Schalke 04. So kommt es, dass auch die Traditionsmannschaften dieser beiden Vereine

schon das ein oder andere Mal gegeneinander angetreten sind. Dabei sind Freundschaften entstanden, wie Ziemer beteuert: "Wir kennen uns nun schon so lange. Olaf Thon und Martin Max sind nur zwei von denen, zu denen wir einen ganz engen Draht haben", erklärt er.

Seine Mannschaftskollegen freuen sich auf die Duelle gegen Rivalen aus alten Zeiten. "Und ganz besonders auf Schalke", sagt Ziemer. Ein weiterer Grund, wieso der 1. FC Nürnberg in das Teilnehmerfeld passt, ist vielleicht banal. Dafür für viele aber mit am wichtigsten. "Der Club" ist einer der großen Traditionsmannschaften Deutschlands - eben wie Schalke 04, VfL Bochum, MSV Duisburg, RW Essen oder auch RW Oberhausen.

Mit neun Meistertiteln und vier DFB-Pokalsiegen gehört er außerdem zu den erfolgreichsten Fußballmannschaften der deutschen Geschichte. Auch wenn diese Zeiten mittlerweile lange zurückliegen, hat Nürnberg nicht viel von seiner alten Strahlkraft eingebüßt. Während sich Fußball-Deutschland über Investoren und technische Hilfsmittel unterhält, gab "der Club" seinen Fans im Sommer ein Stück Identität zurück.