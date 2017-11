Matthias Sammer kritisiert die Kritik an BVB-Trainer Peter Bosz. Für ihn sind jetzt vor allem die Spieler gefordert - sie müssen dem Trainer helfen.

Matthias Sammer hat sich bei Eurosport mit deutlichen Worten zur Situation bei Borussia Dortmund geäußert. Der ehemalige Spieler und Trainer des BVB meinte: „In der letzten Saison wurde über Tuchel diskutiert, jetzt über Bosz. Das ist doch der Wahnsinn! Die Frage ist: Was muss die Mannschaft alles ändern? Wo muss sie sich hinterfragen?“

Die Schwarz-Gelben rutschen nach dem 1:1 in der Champions League gegen Apoel Nikosia tiefer in die Krise. Schon länger wird über das System von Trainer Peter Bosz diskutiert. "Die Spieler von Borussia Dortmund sind jetzt total gefordert. Ich bin erstaunt über die Diskussionen und Kommentare. Ich stelle mir gerade vor, was Thomas Tuchel alles vorgeworfen wurde – teilweise berechtigt und unberechtigt. Aber jetzt geht die Diskussion schon wieder los, was Peter Bosz alles ändern muss", erklärte Sammer. Und weiter: "Eine große Mannschaft ist dort auch eine große Hilfestellung für einen Trainer, der noch nicht so lange da ist."

Grundsätzlich glaubt Sammer, dass die sportlichen Schwächen derzeit auch mit der Einstellung der BVB-Spieler zu tun habe. „Es geht immer um zwei, drei Prozentpunkte auf diesem Niveau, die manchmal fehlen. Aber, wenn man anfängt zu träumen - Mensch fünf Punkte Vorsprung, das läuft - vergisst dabei aber die Arbeit", so Sammer.

Bosz mit Durchhalteparolen

BVB-Trainer Peter Bosz hatte nach dem Unentschieden gegen Nikosia Durchhalteparolen durchgegeben. "Unser Selbstvertrauen war nicht da. Wir haben unsere Torchancen nicht verwandelt. Das ist schlecht. Aber ich sehe einen großen Unterschied zum Hannover-Spiel. Wir haben bis zum Schluss gekämpft. Aber nicht glücklich. Trotzdem: Das Resultat ist enttäuschend“, erklärte Bosz und fügte an: „Das Bayern-Spiel kommt vielleicht im richtigen Moment. Am Saisonanfang, als alles gut lief, waren die Erwartungen groß. Vielleicht erwarten die Menschen weniger am Samstag. Wir tun alles, um das Spiel zu gewinnen.“