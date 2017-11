Auch beim Auswärtsspiel in Freiburg (Samstag, 15.30 Uhr) muss Schalkes Trainer Domenico Tedesco auf seinen Dreh- und Angelpunkt Leon Goretzka verzichten.

„Leon hat eine knöchernde Stressreaktion im Unterschenkel. Es ist noch keine Fraktur. Gottseidank, aber er wird in Freiburg fehlen“, so Tedesco. Sport-Direktor Axel Schuster: "Eine Fraktur wäre ein Ermüdungsbruch im Knochen. An dem Punkt sind wir nicht. Leon pausiert, damit es sich nicht weiter verschlechtert. Es gibt schon eine leichte Verbesserung, so dass wir in der richtigen Richtung unterwegs sind."

Goretzka hatte sich beim 2:0-Heimsieg über Mainz verletzt und musste zuletzt mit dem Training aussetzen. „Er ist bei uns in guten Händen, ihm tut Ruhe gut. Wir sind entsprechend zuversichtlich, dass das Thema bald wieder gut ist“, zeigt sich Tedesco zuversichtlich.

Voraussichtlich muss Goretzka auch die Reise zur Nationalelf absagen. Die DFB-Elf trifft am 10. November im Wembley-Stadion auf England und am 14. November in Köln auf Frankreich. „Höchstwahrscheinlich wird Leon bei der Nationalelf fehlen. Wir wollen alle nicht, dass aus der Verletzung eine Fraktur wird“, so Domenico Tedesco.

Es interessiert uns nicht, was die Spanier schreiben Domenico Tedesco

Am Donnerstagvormittag verbreitete die spanische Sportzeitung „Mundo Deportivo“ zudem die Nachricht, Goretzka sei sich bereits mit dem FC Barcelona über einen Wechsel im Sommer einig und wolle zu dem spanischen Topklub wechseln. Darauf angesprochen, erklärte Tedesco: "Es interessiert uns nicht, was die Spanier schreiben!“ Sportdirektor Schuster schlug einen ähnlichen Ton an: „Uns interessiert nur sein Gesundheitszustand.“ Ein Dementi klingt allerdings anders.