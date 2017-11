Die Bundesliga-Profis Pierre-Emerick Aubameyang von Borussia Dortmund und Naby Keita von Vizemeister RB Leipzig sind für die Wahl zu Afrikas Fußballer des Jahres 2017 nominiert.

Beide stehen auf der Liste mit 30 Kandidaten, die der afrikanische Kontinentalverband CAF am Mittwoch veröffentlichte. Die Preisverleihung findet am 4. Januar 2018 in Ghanas Hauptstadt Accra statt.

Dortmunds Torjäger Aubameyang hatte die Wahl 2015 gewonnen. 2014 und 2016 wurde der Gabuner Zweiter.