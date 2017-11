Drittligist Sportfreunde Lotte hat ein neues Trainerteam. Andreas Golombek erhält Unterstützung von einem in Lotte bekannten Gesicht.

Der Verein gab am Mittwoch bekannt, dass Joseph Laumann (34) zu den Sportfreunden zurückkehren wird. Er wird dem einen Tag zuvor als neuen Cheftrainer vorgestellten Andreas Golombek (49) als Co-Trainer unter die Arme greifen.

Laumann war zuletzt als Assistent von Ismail Atalan beim Zweitligisten VfL Bochum tätig. Dort wurden beide Mitte Oktober von ihren Aufgaben entbunden. Das Duo arbeitete zuvor gemeinsam für die Sportfreunde Lotte. Atalan und Laumann führten den Verein aus dem Tecklenburger Land in die 3. Liga. In der ersten Saison im Profibereich landeten die Blau-Weißen auf dem zwölften Platz und schafften problemlos das Ziel Klassenerhalt. Für Furore sorgte der Aufsteiger im DFB-Pokal. Lotte erreichte sensationell das Viertelfinale und scheiterte dort am späteren Pokalsieger Borussia Dortmund.

Nun wird Laumann nach wenigen Monaten in Bochum an seine alte Erfolgsstätte zurückkehren. "Er ist ein Teil der Erfolgsgeschichte der jüngsten Vergangenheit. Dadurch ist ihm ein direkter Einstieg ohne Eingewöhnung möglich. Die Sportfreunde bedanken sich für die kurzfristige Zusage und begrüßen ihn herzlich wieder im SFL-Team", heißt es in der offiziellen Mitteilung der Sportfreunde.

Die Lotte-Verantwortlichen hoffen, dass nun endlich Ruhe einkehrt. Andreas Golombek ist bereits der vierte Cheftrainer, der die Mannschaft in der laufenden Saison betreuen wird. Am Dienstag hatte sich der Verein aufgrund interner Querelen vom ehemaligen RWE-Trainer Marc Fascher getrennt. Fascher hatte das Team erst im Sommer nach dem ersten Spieltag als Nachfolger von Oscar Corrochano übernommen. Dieser war nur 13 Tage im Amt. Corrochano war auf Ismail Atalan gefolgt.