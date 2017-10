Besser hätte der Einstand für Pierre Nowitzki bei seinem neuen Verein VfB Speldorf kaum laufen können.

Beim 2:1-Sieg des Niederrhein-Oberligisten bei TuRU Düsseldorf traf der ehemalige Mittelfeldspieler des SV Horst 08 neun Minuten nach seiner Einwechslung zum Sieg.

Der 24-Jährige hatte sich dem Klub aus Mülheim erst in der vergangenen Woche angeschlossen. Nachdem sich der TSV Marl-Hüls aus der Oberliga Westfalen abgemeldet hat, konnte Nowitzki, der Kapitän beim TSV war, ablösefrei wechseln. Dem Gelsenkirchener lagen auch Angebote aus der Regionalliga vor. Fast 20 Jahre lang trug er das Trikot des SV Horst 08. Am Schollbruch gelang ihm der Durchmarsch von der Bezirksliga bis in die Westfalenliga.