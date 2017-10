Dan-Axel Zagadou ist nach seinem Platzverweis im Spiel bei Hannover 96 (2:4) für ein Spiel gesperrt worden.

Dies bestätigte Borussia Dortmund am späten Montagnachmittag.

Der Franzose war in der 59. Minute des Spiels in Hannover am vergangenen Samstag nach einer Notbremse vom Platz gestellt worden.