Der VfL Bochum steckt sportlich in der 2. Bundesliga in der Krise. Trotzdem zieht das Knallerspiel am Montag gegen Fortuna Düsseldorf (20:30 Uhr) die Zuschauer an.

Gerade erst hat der VfL die Trainerfrage bis zum Winter geklärt, jetzt soll gegen die Fortuna der erste Schritt in die richtige Richtung gegangen werden. Und das vor einem vollen Stadion an der Castroper Straße. Denn die Bochumer vermeldeten am frühen Nachmittag, dass der Heimbereich restlos ausverkauft ist. Der VfL rät dringend davon ab, ohne eine gültige Eintrittskarte zum Vonovia Ruhrstadion zu kommen. Für Gästefans aus Düsseldorf sind im Sitzplatzbereich noch rund 500 Karten ab 18:30 Uhr an der Abendkasse der Westtribüne erhältlich. Bei 27.600 Plätzen vermeldet der VfL ausverkauft, aus Düsseldorf werden etwa 8000 Zuschauer erwartet. Der VfL Bochum warnt zudem vor dem Ticketerwerb bei nicht autorisierten Anbietern im Internet. Das Ordnungsamt der Stadt Bochum wird am Montag außerdem verstärkt gegen den Schwarzmarkthandel im Stadionumfeld vorgehen. Jens Rasiejewski, der vor dem Spiel vom Interimstrainer zur Dauerlösung mindestens bis Weihnachten ernannt wurde, betont. "Das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf ist ein absolutes Highlight. Für uns und für die Fans." Bei einer Niederlage droht dem VfL der Abstiegskampf. Auf der anderen Seite kann die Fortuna die Spitzenposition ausbauen. Gewinnt die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel im Bochum, kann sie den Abstand auf Platz vier auf neun Zähler ausbauen. Den nötigen Respekt hat Funkel vor dem VfL: „Die Mannschaft ist jederzeit in der Lage, jedes andere Team in der Liga zu schlagen.“

