In der Regionalliga gab es am Wochenende ein bemerkenswertes Comeback. Hier ein Überblick über die letzten Infos aus Liga vier.

Drmic für Gladbach II

Nach seinem Knorpelschaden spielte Angreifer Josip Drmic am Wochenende für die Zweitvertretung der Gladbacher in der Regionalliga West. Allerdings konnte er das 0:3 zuhause gegen den SC Verl auch nicht verhindern. Drmic wurde nach 52 Minuten ausgewechselt.

Wegberg-Beeck: Gelbsperre

Wegberg Beecks Abwehrspieler Sebastian Wilms sah gegen Alemannia Aachen seine fünfte Gelbe Karte. Somit fehlt er am Freitag beim Auswärtsspiel in Oberhausen.

Vorverkauf Niederrheinpokal-Derby Uerdingen - RWO

Der Vorverkauf für das Pokalheimspiel des KFC Uerdingen im Viertelfinale des Niederrheinpokals gegen Rot-Weiß Oberhausen ist am Montag angelaufen. Die Partie findet am Samstag, 25. November 2017, in der Krefelder Grotenburg statt. Anstoß ist um 14:00 Uhr. Es gelten die Preise der Regionalliga West. Dauerkarten haben bei Pokalspielen keine Gültigkeit. Ebenfalls können Mitglieder bei Pokalspielen leider keine Ermäßigung erhalten. Die Plätze der Dauerkarteninhaber sind bis zum 10. November 2017 reserviert.

BVB II: Larsen und Sancho bei der Siewert-Elf

Bei der 0:1-Niederlage in Uerdingen spielte der 19-jährige Jacob Bruun Larsen zum ersten Mal für die U23 der Dortmunder. Jadon Sancho kam ebenfalls zum Einsatz, für ihn war es die dritte Begegnung für die Mannschaft von Trainer Jan Siewert.

Viktoria Köln: Spielmacher verletzt

Viktoria Kölns Spielmacher Mike Wunderlich droht aufgrund seiner Wadenprobleme auch gegen Rhynern am kommenden Wochenende auszufallen. Bereits in Wattenscheid musste der Ausnahmespieler der vierten Liga verletzt passen.

Bonner SC: Verbesserte Infrastruktur

Der Bonner SC feiert die Freigabe des Kunstrasenplatzes An der Josefshöhe. "Das ist ein erster wichtiger Schritt, um die sportliche Infrastruktur des BSC weiter voran zu bringen, dem unbedingt weitere folgen müssen", sagt BSC-Vorstandsvorsitzender Professor Dirk Mazurkiewicz: "Unsere Jugend- und Seniorenmannschaften haben weiterhin großen Bedarf, der durch die teilweise Nutzung des Kunstrasenplatzes etwas gelindert wurde."