Der Zweitligist VfL Bochum hat vor dem Spiel am Montagabend eine Entscheidung in der Trainerfrage getroffen. Vorerst bis zur Winterpause.

Der Verein gab bekannt: Der VfL Bochum setzt weiterhin auf Jens Rasiejewski. Der 42-jährige Fußballlehrer wird zunächst bis zur Winterpause als Trainer die Verantwortung für die Lizenzspielermannschaft des VfL tragen. Bedeutet in den anstehenden sechs Partien.

Damit hat sich auch eine Meldung erledigt, wonach der VfL Interesse an Heiko Vogel haben soll, wie der Kicker berichtete. Vogel feierte seine größten Erfolge als Trainer beim FC Basel, hier gewann er 2012 das Double in der Schweiz.

Jetzt bleibt es bis zum Winter also die interne Lösung an der Castroper Straße. Darauf haben sich Aufsichtsrat und Vorstand mit Rasiejewski geeinigt. Der gebürtige Marburger ist bereits seit dem 10. Oktober für die Profis zuständig. Seine bisherige Bilanz: Ein Sieg (2:0 gegen Sandhausen), zwei Niederlagen (0:1 in Braunschweig und 0:2 im Pokal beim Drittligisten Paderborn). Die U19 des VfL, deren Coach er bis zu diesem Zeitpunkt war, wird weiterhin von Dimitrios Grammozis betreut.

„Jens Rasiejewski hat es durch seine ruhige und sachliche Art geschafft, den Kader wieder auf das Wesentliche zu fokussieren “, betonte VfL-Vorstand Christian Hochstätter. Rasiejewski wird in seiner Tätigkeit weiterhin von den Co-Trainern Heiko Butscher und Vincent Wagner unterstützt.

„Es ist eine reizvolle Aufgabe, zugleich auch eine große Herausforderung“, erklärt Rasiejewski. „Im Vordergrund steht die Arbeit mit der Mannschaft. Uns ist klar, dass wir in dieser nicht leichten Situation nur als Gemeinschaft erfolgreich sein werden.“

Speziell gegen den Gegner am Montag aus Düsseldorf. Denn mit der Fortuna stellt sich der Tabellenführer ab 20:30 Uhr in Bochum vor. Bei einer Niederlage würde für die Bochumer der Abstiegskampf beginnen. Neben Timo Perthel und Tim Hoogland fehlt vermutlich nur Sidney Sam. Robbie Kruse und Danilo Soares können wohl spielen.