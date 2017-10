Westfalia Herne lag in der Oberliga Westfalen 0:1 gegen Rot Weiss Ahlen zurück, erkämpfte sich aber durch den Treffer sieben Minuten vor Schluss das 1:1.

Erhan Albayrak, der Trainer von Rot Weiss Ahlen, sagte grundsätzlich über das 1:1 seiner Mannschaft beim SC Westfalia Herne: „Wir haben auswärts einen Punkt geholt, das ist gut.“ Sein Herner Trainerkollege Christian Knappmann ergänzte trocken: „Wir ja auch“, weil die Westfalia in dieser Saison kein Heimspiel mehr in ihrer Stammspielstätte im Stadion am Schloss austragen wird. Auch in anderer Hinsicht waren sich die beiden Übungsleiter über das Ergebnis einig.

Mit dem Resultat konnten sie beide leben, für beide Trainer war dieser eine Punkt dann aber doch ärgerlich, weil ihre Konkurrenten ebenfalls Punkte ließen. Haltern etwa spielte 1:1 in Hassel und bleibt als Vierter zwei Zähler vor der Westfalia.

Tobias Hötte und Ilias Anan, die zwei Neuzugänge vom TSV Marl-Hüls, standen nicht im Herner Kader: Sie seien erst ab 1. Januar spielberechtigt. Das sei der Westfalia vom Verband mitgeteilt worden, sagte Christian Knappmann.



Beide Teams spielen viele lange Bälle



Die Herner und die Ahlener lieferten sich vor allem in Halbzeit zwei ein intensives Gekämpfe um Räume und Bälle,.Gastgeber und Gäste versuchten es vor allem mit langem Bällen angesichts des Untergrunds. Hernes Christian Knappmann lobte zwar den Rasen als in besserem Zustand als noch im Heimspiel gegen den 1. FC Kaan-Marienborn. Für Erhan Albayrak sei der Platz ein „Acker“ gewesen, sagte der Ahlener Trainer: „Da kann man eigentlich nur Kick and Rush spielen.“

In dem, was beide Mannschaften daraus machten, hatten die Herner in der ersten Halbzeit die gefährlicheren Szenen, vor allem über Nico Legat auf der rechten Außenbahn. Er spielte sich nach einer Viertelstunde in den Sechzehner durch, schoss von da aus aber knapp am langen Pfosten vorbei, und scheiterte nach 40 Minuten noch einmal an Rot Weiss-Torhüter Azmir Alisic.

Die stärkste Offensivszene der Gäste hatte der frühere Westfalia-Spieler Cihan Yilmaz. Sein Schuss zum Ende der ersten Halbzeit traf das Lattenkreuz, der Ball sprang aber vor der Torlinie der Herner auf und wieder aufs Spielfeld zurück.

Nach der Pause nahmen beide Mannschaften Fahrt auf. Bei den Ahlenern suchte vor allem Cihan Yilmaz den Abschluss, am gefährlichsten in der 67. Minute, als Westfalia-Keeper Tayfun Altin stark reagierte. In der 72. Minute aber war Altin ohne Chance. Phillip Grodowski schickte Emre Karaca auf Rechts – ins Abseits, reklamierten die Herner, dies aber vergeblich. Karaca schoss ein zum Ahlener 1:0.

Eingewechselter Duyar nach 25 Minuten wieder raus

Knappmann hatte schon in 56. Minute für den Sturm Erhan Duyar gebracht – was diese Maßnahme aus seiner Sicht offenbar gebracht hatte, zeigte die 81. Minute. Da ging Duyar wieder vom Platz, für ihn kam Dino Dzaferowksi.

Zwei Minuten später sollte dann der Ausgleich fallen. Die Herner setzten vorne immer wieder nach, auf der rechten Seite durch Nico Legat. Und in der 83. Minute ging Legat Richtung Grundlinie, flankte den Ball an den langen Pfosten – wo Sebastian Mützel wartete, der den Ball direkt nahm, die Flanke durch die Beine von Ahlens Keeper Alisic zum 1:1 verwandelte und sich anschließend mit „Mütze“-Rufen feiern ließ.

Erhan Albayrak merkte an, dass seine Mannschaft nach der Führung nicht einen zweiten Treffer nachgelegt hatte. Knappmann lobte sein Team dafür, dass es auch nach dem Rückstand so wie zuvor weitergemacht hatte – und sich so diesen „Auswärtspunkt“ sicherte.