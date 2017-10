Der FC Schalke 04 II hat seine Siegesserie in der Oberliga Westfalen fortgesetzt. Gegen den FC Brünninghausen hat die Cinel-Elf mit 3:0 (1:0) gewonnen.

"Das war eine der besten Leistungen in dieser Saison", freute sich Schalkes Trainer Onur Cinel nach dem Schlusspfiff der Partie gegen Brünninghausen. Seine Mannschaft konnte die Siegesserie ausbauen und den Abstand auf Tabellenplatz zwei verkürzen. Weil sich der ASC 09 Dortmund und der 1.FC Kaan-Marienborn im Topspiel 2:2-Unentschieden trennten, beträgt der Abstand der Schalker nur noch zwei Punkte.

Arnold Budimbu konnte die Königsblauen in der 23. Minute mit 1:0 in Führung bringen. Bis zu diesem Zeitpunkt stand Brünninghausen gut in der Defensive und hielt die Schalker vom eigenen Tor weg. "Wir sind gut ins Spiel gekommen, weil wir sehr geordnet verteidigt haben. Gegen diese unheimliche Schalker Qualität ist das nicht einfach", erklärte Brünninghausens Trainer Alen Terzic.

Wir sind momentan in einem super Fluss und spielen mit einer sehr hohen Selbstverständlichkeit Onur Cinel (FC Schalke 04)

Schalke hatte im Mittelfeld die größeren Spielanteile und suchte immer wieder den Ball in die Spitze auf Fabian Reese. Im zweiten Spielabschnitt drehten die Schalker dann richtig auf und drückten auf das zweite Tor. In der 65. Minute war es dann wieder Budimbu, der zum 2:0 traf. "Es freut mich unheimlich, dass er getroffen hat. Er hat schon einige gute Spiele für uns gemacht", sagte der zufriedene Schalker Trainer.

Fünf Siege haben die Knappen aus den letzten sechs Spielen geholt. Cinel weiß, warum es gerade so gut läuft: "Wir sind momentan in einem super Fluss und spielen mit einer sehr hohen Selbstverständlichkeit. Offensiv und defensiv." In der Defensive ließ Schalke 04 kaum etwas anbrennen. Wenn ein Ball auf das Tor kam, dann war Denis Wieszolek zur Stelle. Nicht umsonst haben die Schalker die beste Abwehr der Liga (sieben Gegentore).

In der 87. Spielminute konnte Andrejs Ciganiks mit dem 3:0-Endstand den Deckel auf die Partie machen. Am kommenden Spieltag (05.11. / 14:30 Uhr) spielt der FC Schalke 04 erneut vor heimischen Publikum. Dann geht es für die Cinel-Elf gegen die Mannschaft von Westfalia Herne.