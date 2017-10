Der SC Düsseldorf-West geht mit 0:5 gegen den 1.

FC Bocholt unter und büßt damit die Tabellenführung ein. Wer hätte das gedacht? 1. FC Bocholt wuchs über sich hinaus und fügte Düsseldorf-West eine Pleite zu.

Die Formation des letzten Spiels stellte Bocholt diesmal auf drei Positionen um. Für Gurny, Nemec und Kilav spielten Möllmann, Göbel und Öztürk. Andre Bugla brachte den Ball zum 1:0 zugunsten des Gasts über die Linie (25.). Philipp Goris trug sich in der 34. Spielminute in die Torschützenliste ein. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. In Durchgang zwei lief Fabian Stutz anstelle von Jack James Hobson-Mc Veigh für den SC West auf. Das 3:0 für den FCB stellte Goris sicher. In der 53. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Die letzten Zweifel der 100 Zuschauer am Sieg des 1. FC Bocholt waren ausgeräumt, als Ismail Öztürk in der 63. Minute das 4:0 schoss. Patrick Nemec besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für Bocholt (85.). Die Bocholter überrannte den SC Düsseldorf-West förmlich mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Nach 13 absolvierten Begegnungen nimmt Düsseldorf-West den zweiten Platz in der Tabelle ein. Die gute Bilanz des SC West hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte der SC Düsseldorf-West bisher sieben Siege, vier Remis und zwei Niederlagen.

Mit drei Punkten im Gepäck verlässt der FCB die Abstiegsplätze und belegt jetzt den 14. Tabellenplatz. Die Schwarz-Weißen bessert die eigene, eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, vier Unentschieden und sechs Pleiten. Nach sieben Spielen ohne Sieg bejubelte der 1. FC Bocholt endlich wieder einmal drei Punkte. Während Düsseldorf-West am nächsten Sonntag (15:00 Uhr) beim VfB 03 Hilden gastiert, duelliert sich Bocholt am gleichen Tag mit dem VfR Krefeld-Fischeln.