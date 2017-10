Am Sonntag trafen SW Eppendorf und der SC Weitmar 45 aufeinander.

Das Match entschied Eppendorf mit 3:1 für sich. Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage für die Hausherren, die sich SW Eppendorf beugen mussten.

Beide Mannschaften begannen mit Veränderungen in der Startelf: Während bei Weitmar Dahms und Stojcevic für Emanuel und Neuber aufliefen, starteten bei Eppendorf Schüttig und Samba statt Meißner und Woischnik. 80 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den SC Weitmar 45 schlägt – bejubelten in der 16. Minute den Treffer von Dennis Berg zum 1:0. SW Eppendorf glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Schiedsrichter beide Teams mit der knappen Führung für Weitmar in die Kabinen. In Durchgang zwei lief Nick Neuber anstelle von Valentin Dahms für den SC Weitmar 45 auf. Die Weichen auf Sieg für Eppendorf stellte Denis Wyberny, der in Minute 51 zur Stelle war. Maigaskiya Samba verwandelte in der 72. Minute einen Elfmeter und brachte dem Gast die 2:1-Führung. Mit dem 3:1 sicherte Wyberny SW Eppendorf nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (78.). Kurz vor dem Ende des Spiels nahm die Eppendorfer noch einen Doppelwechsel vor, sodass Thomas Woischnik und Davoud Behnam-Nejad für Marvin Missun und Samba weiterspielten (88.). Maximilian Meyer (Witten) beendete das Spiel und damit schlug Eppendorf Weitmar auswärts mit 3:1.

Trotz der überraschenden Pleite bleibt der SC Weitmar 45 in der Tabelle stabil. Die gute Bilanz des Gastgebers hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte die Weitmarer bisher sieben Siege, zwei Remis und drei Niederlagen. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für Weitmar, sodass man lediglich sieben Punkte holte.

Mit drei Punkten im Gepäck schiebt sich SW Eppendorf in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den neunten Tabellenplatz. Eppendorf bessert die eigene, eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, ein Unentschieden und sechs Pleiten. Am nächsten Sonntag (14:30 Uhr) reist der SC Weitmar 45 zu Phönix Bochum, gleichzeitig begrüßt SW Eppendorf den FC Altenbochum auf heimischer Anlage.