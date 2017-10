Die SG Welper ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch.

Fortuna Herne nahm in der Startelf vier Veränderungen vor und begann die Partie mit Karabal, Dervisbegovic, Paulat und Acun statt Spielhoff, Tewes, Ay und Büch. Auch Welper tauschte auf drei Positionen. Dort standen Durek, Varol und von Hagen für Wagner, Heinzer und Wirt in der Startformation.

Sascha Friedrich trug sich in der 14. Spielminute in die Torschützenliste ein. Wer glaubte, Herne sei geschockt, irrte. Bülent Karabal machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (16.). Der Treffer zum 2:1 sicherte der SG Welper nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Friedrich in diesem Spiel (31.). Die 40 Zuschauer hatten sich schon auf die Halbzeitpause eingestellt, da schlug Sidney Rast noch einmal zu: 3:1 stand es nun aus Sicht des Gasts (45.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Welper spielte weiter nach vorne und so trafen Nikolai Nehlson (60./71.) und Friedrich (68.) ins gegnerische Tor. Wenig später kamen Nico Walschburger und Said Benkarit per Doppelwechsel für Tolga Dilek und Hasan Varol auf Seiten des Aufsteigers ins Match (65.). Mit dem Treffer zum 2:6 in der 85. Minute machte Karabal zwar seinen Doppelpack perfekt – der Rückstand zur SG Welper war jedoch weiterhin gewaltig. Als Schiedsrichter Christoph Römhild (Hagen) die Begegnung schließlich abpfiff, war die Fortuna vor heimischer Kulisse mit 2:6 geschlagen.

Durch diese Niederlage fällt der Gastgeber in der Tabelle auf Platz zehn. Auf Fortuna Herne passt das unschöne Attribut „Schießbude der Liga“ – im bisherigen Saisonverlauf musste die Herner bereits 33 Gegentreffer hinnehmen. Nach dem fünften Spiel in Folge ohne Dreier wird Herne nach unten durchgereicht.

Mit dem souveränen Sieg gegen die Fortuna festigt Welper die zweite Tabellenposition. Mit dem Sieg baut die SG Welper die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Welper neun Siege, ein Remis und kassierte erst zwei Niederlagen. Sieben Spiele ist es her, dass die SG Welper zuletzt eine Niederlage kassierte. Hedefspor Hattingen tritt am kommenden Sonntag bei Fortuna Herne an, Welper empfängt am selben Tag die TuS Heven.