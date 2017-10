Am Sonntag trennten sich die TuS Hattingen und die TuS Harpen unentschieden mit 2:2.

Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelt sich auch im Ergebnis wider.

Hattingen startete mit zwei Veränderungen in die Partie: Aydin und Herschbach für Rösner und Dogan. Auch Harpen stellte um und begann mit Jankowski und Hoffmann für Hampel und Jankowski. Das 1:0 der TuS Hattingen bejubelte Tamer Aydin (7.). Beim Gastgeber kam Tim Wasserloos für David Arguelles Sauret ins Spiel und sollte fortan für neue Impulse sorgen (19.). Im ersten Durchgang hatte die Hattinger etwas mehr Zug zum Tor und ging mit einem knappen Vorsprung in die Kabine. Mit einem Wechsel – Dominik Elbe kam für Jan-Christian Höhmann – startete Hattingen in Durchgang zwei. Thomas Jasinski traf zum 1:1 zugunsten der TuS Harpen (74.). Dass der Gast in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Maurice Kirchhoff, der in der 75. Minute zur Stelle war. Die TuS Hattingen hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Wasserloos den Ausgleich (81.). Dass die Partie keinen Sieger finden würde, war besiegelte Sache, als Schiedsrichter Dieter Kroll (Recklinghausen) die Begegnung beim Stand von 2:2 schließlich abpfiff.

Trotz eines gewonnenen Punktes fällt Hattingen in der Tabelle auf Platz sieben. Der letzte Dreier liegt für die TuS Hattingen bereits drei Spiele zurück.

Nach zwölf absolvierten Begegnungen nimmt Harpen den elften Platz in der Tabelle ein. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte die Harpener deutlich. Insgesamt nur acht Zähler weist die TuS Harpen in diesem Ranking auf. Am nächsten Sonntag reist Hattingen zum BV Herne-Süd, zeitgleich empfängt Harpen den SV Wanne 11.