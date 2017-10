Bei BSV Schüren gab es für den SV Zweckel nichts zu holen.

Der Gast verlor das Spiel mit 1:5. Schüren ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch.

Im Vergleich zum letzten Spiel startete der Gastgeber mit drei Änderungen. Diesmal begannen Bouzerda, El Moudni und Samulewicz für Fernandes Gomes, Piontek und Rummenigge. Auch Zweckel baute die Anfangsaufstellung auf drei Positionen um. So spielten Dudek, Imsirovic und Denk anstatt Krause, Stojcic und Schierenberg.

100 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für BSV Schüren schlägt – bejubelten in der 33. Minute den Treffer von Dimitrios Kalpakidis zum 1:0. Für das 2:0 von Schüren sorgte Santiliano Braja, der in Minute 38 zur Stelle war. Tobias Krause, der von der Bank für Kevin Klein kam, sollte für neue Impulse beim SVZ sorgen (39.). Den Vorsprung von BSV Schüren ließ Sotirios Stratacis in der 45. Minute anwachsen. Der dominante Vortrag von Schüren im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung. Auch nach dem Anpfiff zur zweiten Hälfte hatte der SV Zweckel BSV Schüren wenig entgegenzusetzen. Folgerichtig schoss Abdelkarim Bouzerda in der 54. Minute das 4:0. Eyüp Cosgun vollendete zum fünften Tagestreffer in der 79. Spielminute. In der Schlussphase gelang Krause noch der Ehrentreffer für Zweckel (82.). Letztlich feierte Schüren gegen den SVZ nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen den SV Zweckel festigte BSV Schüren den dritten Tabellenplatz.

Nach der empfindlichen Schlappe steckt Zweckel weiter im Schlamassel. Der Absteiger kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, von denen man mittlerweile acht zusammen hat. Ansonsten stehen noch zwei Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel des SVZ ist deutlich zu hoch. 41 Gegentreffer – kein Team der Landesliga Westfalen 3 fing sich bislang mehr Tore. In den letzten fünf Spielen war für den SV Zweckel noch Luft nach oben. Sieben von 15 möglichen Zählern sammelte Zweckel ein. Während Schüren am nächsten Sonntag (14:45 Uhr) bei Mengede 08/20 gastiert, duelliert sich der SVZ am gleichen Tag mit der TuS Wiescherhöfen.