Ein einseitiges Torfestival lieferten sich der Erler SV 08 und der BV Rentfort mit dem Endstand von 1:7.

Rentfort ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch.

Während bei Erle diesmal Neumann, Gottszky, Esper, Spannagel und Auth für Heitbreder, Vorholt, Schmidt, Bergmann und Dziabel begannen, standen beim BV Rentfort Deucker, Hülskemper, Dickmann und Kirstein statt Heer, Kyas, Wulfert und Strohmeier in der Startelf.

Mit einem schnellen Doppelpack (19./21.) zum 2:0 schockte Lennart Dickmann den Erler SV 08. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, beorderte Schiedsrichter Oliver Brotzki (Gelsenkirchen) die Akteure in die Pause. Rentfort legte in der zweiten Halbzeit einen Blitzstart hin. Nur kurz nach dem Wiederanpfiff traf Phillip Potratz zum 3:0 (46.). Nico Haufe (61.), Maurice Schmidt (77.) und Felix Nizeyimana (81.) schraubten das Ergebnis weiter auf 6:0 in die Höhe. Das 7:0 für den BV Rentfort stellte Schmidt sicher. In der 86. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Vom Elfmeterpunkt erzielte Tim Soldat den Ehrentreffer für Erle (89.). Rentfort überrannte den Erler SV 08 förmlich mit sieben Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Trotz der Niederlage behält Erle den neunten Tabellenplatz. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte der Gastgeber nur sechs Zähler.

Der BV Rentfort siegt und springt auf die Pole Position. Mit dem Sieg knüpft der Gast an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert der Ligaprimus acht Siege und zwei Remis für sich, während es nur zwei Niederlagen setzte. Die Rentforter präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 32 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Rentfort. Der BV Rentfort ist seit vier Spielen unbezwungen. Am nächsten Sonntag (14:30 Uhr) reist der Erler SV 08 zu Genclerbirligi Resse, gleichzeitig begrüßt Rentfort die SG Castrop-Rauxel auf heimischer Anlage.