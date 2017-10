Die SG Castrop-Rauxel verschafft sich mit dem 3:2-Erfolg gegen die SuS Waltrop etwas Luft im Tabellenkeller.

Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt.

Castrop-Rauxel nahm in der Startelf vier Veränderungen vor und begann die Partie mit Barfuß, Muth, Holtkamp und Wache statt Dannemann, Meyer-Drabert, Lukat und Bothe. Auch Waltrop tauschte auf fünf Positionen. Dort standen Adam, Klose, Petek, Schulz und Öztürk für Maßmann, Gutzeit, Poslednik, Stöve und Beckmann in der Startformation.

50 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für die SG Castrop-Rauxel schlägt – bejubelten in der 18. Minute den Treffer von Devin Helmig zum 1:0. Hendrik Köster beförderte das Leder zum 1:1 der SuS Waltrop in die Maschen (38.). Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen. Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit setzte sich Castrop-Rauxel erfolgreich durch. Tobias Lübke schoss in der 53. Spielminute zur 2:1-Führung ein. Das 2:2 von Waltrop stellte Sascha Adam für den Gast sicher (73.). Zum Mann des Spiels avancierte Andre Muth, der für die SG Castrop-Rauxel in der Schlussphase den Siegtreffer markierte (85.). Letztlich feierte der Gastgeber gegen den direkten Abstiegskonkurrenten wichtige Big Points und trug einen Sieg davon.

Der Aufsteiger verbucht drei Punkte und verlässt damit die letzte Tabellenposition. Die Castroper kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, von denen man mittlerweile sieben zusammen hat. Ansonsten stehen noch drei Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. In den letzten fünf Begegnungen holte Castrop-Rauxel insgesamt nur sechs Zähler.

Die SuS Waltrop steht nach zwölf Spieltagen an letzter Position des Klassements. Mit 44 Toren fing sich das Schlusslicht die meisten Gegentore in der Bezirksliga Westfalen 9. Für Waltrop sprangen in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte heraus.

In diesem Sechs-Punkte-Spiel ist die Freude des einen das Leid des anderen. Während die SG Castrop-Rauxel sich aus der Abstiegszone verabschiedet und auf Platz 13 klettert, fällt die SuS Waltrop in den roten Bereich auf den 16. Rang. Während Castrop-Rauxel am nächsten Sonntag (14:30 Uhr) beim BV Rentfort gastiert, duelliert sich Waltrop zeitgleich mit Vestia Disteln.