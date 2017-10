Blau Gelb Schwerin kam am Sonntag zu einem 3:1-Erfolg gegen Westfalia Gelsenkirchen.

Westfalia Gelsenkirchen war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung.

Gelsenkirchen startete mit drei Veränderungen in die Partie: Janßen, Denneborg und Bozoglu für Lempka, Maraun und Mroß. Auch Schwerin stellte um und begann mit Ewang, Horn und Göbel für Kul, El Moutaouafik und Brödner.

65 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für die Westfalia schlägt – bejubelten in der fünften Minute den Treffer von Lukas Borutta zum 1:0. Die Weichen auf Sieg für Blau Gelb Schwerin stellte Martin Kapitza, der in Minute 21 zur Stelle war. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Abdelghani Habri das 2:1 nach (43.). Schwerin führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Kurz nach dem Wiederanpfiff verließ Niklas Neumann vom Gast den Platz. Für ihn spielte Mateusz Adam Urbanski weiter (50.). Bei einem Doppelwechsel in der 71. Minute lösten Leon Lukowski und Enrico Feichtmaier die Teamkollegen Borutta und Justin Janßen auf dem Feld ab. Mit dem 3:1 sicherte Habri Blau Gelb Schwerin nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (80.). Zum Schluss feierte die Schweriner einen dreifachen Punktgewinn gegen Westfalia Gelsenkirchen.

Die Luft wird dünner für Gelsenkirchen: Die Niederlage hat das Abrutschen auf einen direkten Abstiegsplatz zur Folge. Der Gastgeber musste sich nun schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die Gelsenkirchener insgesamt auch nur drei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Mit dem Gewinnen tat sich die Westfalia zuletzt schwer. In drei Spielen wurde nicht ein Sieg davongetragen.

Schwerin macht im Klassement Boden gut und steht nun auf Rang fünf. Die Offensive von Blau Gelb Schwerin in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Bereits 31-mal schlugen die Angreifer in dieser Spielzeit zu. Auch Westfalia Gelsenkirchen gelang dies heute nicht besonders gut. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für Schwerin, sodass man lediglich sieben Punkte holte. Als Nächstes steht für Gelsenkirchen eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (14:30 Uhr) geht es gegen Westfalia Langenbochum. Blau Gelb Schwerin empfängt parallel die SF Stuckenbusch.