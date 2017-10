Am Sonntag verbuchte die SuS Kaiserau einen 3:1-Erfolg gegen Eintracht Dortmund.

Kaiserau ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch.

Dortmund nahm in der Startelf fünf Veränderungen vor und begann die Partie mit Kahyaoglu, Seidel, Danger, Gutberlet und Hoffmeister statt Pietryga, Rotgang, Tasan, Sturmeit und Ahmadi. Auch die SuS Kaiserau tauschte auf zwei Positionen. Dort standen Kropp und Herrmann für Wyborny und Vehring in der Startformation.

Timo Milcarek schoss in der 28. Minute vom Elfmeterpunkt das erste Tor des Spiels für Kaiserau. Florin Bittner nutzte die Chance für den Gast und beförderte in der 36. Minute das Leder zum 2:0 ins Netz. Mit der Führung für die SuS Kaiserau ging es in die Kabine. Stephan Zawatzky, der von der Bank für Marco Danger kam, sollte für neue Impulse bei der Eintracht sorgen (59.). Das 3:0 für Kaiserau stellte Milcarek sicher. In der 60. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Zawatzky war es, der in der 65. Minute den Ball im Tor der SuS Kaiserau unterbrachte. Am Ende verbuchte die Kaiserauer gegen Eintracht Dortmund die maximale Punkteausbeute.

Wann findet Dortmund die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen Kaiserau setzte es eine neuerliche Pleite, womit die Eintracht im Klassement weiter abrutscht. Eintracht Dortmund musste sich nun schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der Gastgeber insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. 13:39 – das Torverhältnis des Schlusslichts spricht eine mehr als deutliche Sprache. Nach dem dritten Fehlschlag am Stück ist die Dortmunder weiter in Bedrängnis geraten. Gegen die SuS Kaiserau war am Ende kein Kraut gewachsen.

Kaiserau hat nach dem souveränen Erfolg über Dortmund weiter die dritte Tabellenposition inne. Die SuS Kaiserau knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Kaiserau neun Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur eine Niederlage. Wer die SuS Kaiserau besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst neun Gegentreffer kassierte Kaiserau. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte die SuS Kaiserau seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt sechs Spiele ist es her. Nächster Prüfstein für die Eintracht ist Rot-Weiß Unna (Sonntag, 14:45 Uhr). Kaiserau misst sich am selben Tag mit dem SC Dorstfeld (14:45 Uhr).